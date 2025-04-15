اسكواش - اختيار استوديهات يونيفرسال لاستضافة منافسات أولمبياد لوس أنجلوس

أعلن الاتحاد العالمي والاتحاد الأمريكي واتحاد اللاعبين المحترفين للاسكواش عن اختيار استوديوهات يونيفرسال في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، لاستضافة منافسات اللعبة في أولمبياد 2028.

وتم إدراج رياضة الاسكواش لأول مرة في دورة الألعاب الأولمبية في نسخة 2028 بلوس أنجلوس.

ومن المقرر أن يتم إعلان مزيد من التفاصيل الإضافية حول جدول منافسات الاسكواش في أولمبياد 2028 في الأشهر المقبلة.

وكان قد تم الاستقرار على خوض 16 لاعبا لمنافسات الرجال ومثلهم للسيدات في لوس أنجلوس.

ولم يتم الكشف عن آلية اختيار اللاعبين حتى الآن والحد الأقصى لكل دولة من المشاركة.

ويتصدر مصطفى عسل التصنيف العالمي للاسكواش في الوقت الحالي ويليه علي فرج.

بينما على مستوى السيدات تتصدر نوران جوهر ويليها نور الشربيني ثم هانيا الحمامي في المركز الثالث.