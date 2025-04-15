عودة لم تكف.. برشلونة يخسر أمام دورتموند بثلاثية ويتأهل إلى نصف نهائي الأبطال

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 - 23:10

كتب : FilGoal

جيراسي - دورتموند

فاز بروسيا دورتموند الألماني أمام برشلونة الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

فوز دورتموند لم يكن كافيا ليتأهل الفريق، بعد فوز برشلونة ذهابا برباعية نظيفة كفلت للفريق الكاتالوني العبور لنصف نهائي الأبطال.

وبتلك النتيجة تأهل برشلونة لمواجهة الفائز من إنتر الإيطالي أمام بايرن ميونيخ الألماني.

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وتأهل برشلونة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى من 2019، حين خسر أمام ليفربول برباعية نظيفة قبل أن يتوج الريدز باللقب.

ونجح الغيني جيراسي مهاجم دورتموند في تسجيل 3 أهداف (هاتريك) ليتصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ويصبح هداف اللاعبين الأفارقة في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا بعدما وصل عدد أهدافه هذا الموسم لـ13 هدفا.

ورغم التأهل تلقى هانز فليك المدير الفني الألماني أو هزيمة في مسيرته (مع برشلونة وبايرن ميونيخ) أمام دورتموند في ثامن مواجهة أمام الفريق الألماني.

تقدم دورتموند مبكرا في الدقيقة التاسعة من ضربة جزاء تحصل عليها الفريق بعد عرقلة تشيزني لـ باسكال جروس وتأكد صحة ضربة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

وسدد ضربة الجزاء الغيني جيراسي في وسط المرمى على طريقة بانينكا ليتقدم أصحاب الأرض.

وانتهى الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني أضاف جيراسي الهدف الثاني في الدقيقة 49 بعد متابعة لرأسية بنسبعيني ليشتعل ملعب المباراة.

ووسط محاولات دورتموند لتحقيق الريمونتادا انطلق فيرمين لوبيز ليلعب كرة عرضية أخطأ رامي بنسبعيني في إبعادها ليسددها في شباكه مسجلا هدف تقليص الفارق لبرشلونة.

اجرى بعدها هانز فليك تبديل بنزول بيدري بدلا من جافي، ثم نزول إريك جارسيا وفيران توريس بدلا من لامين يامال وفيرمين لوبيز.

وفي الدقيقة 76 أخطأ أراوخو في إبعاد كرة عرضية لتصل إلى جيراسي داخل منطقة الجزاء ليسدد قوية في الشباك.

بعدها بدقيقتين انطلق براندت البديل بعد انفراد بالحارس ليسجل الهدف الرابع، ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

حاول دورتموند زيادة حصيلة أهدافه وتمسك بأمل العودة ولكن دافع برشلونة عن مرماه لتنتهي المباراة بفوز دورتموند الذي لم يكف للتأهل ليودع الفريق الألماني البطولة.

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