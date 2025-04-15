ريمونتادا غير مكتملة.. باريس سان جيرمان إلى نصف النهائي للمرة الخامسة رغم ثلاثية أستون فيلا

حجز باريس سان جيرمان مقعدا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد سيناريو مثير أمام أستون فيلا الإنجليزي.

وفاز أستون فيلا على باريس سان جيرمان 3-2، لكن الفريق الباريسي استفاد من الفوز ذهابا بنتيجة 3-1 ليصعد بمجموع المباراتين.

سجل أهداف أستون فيلا: يوري تيليمانس، وجون ماكين، وإزري كونسا.

فيما أحرز أشرف حكيمي ونونو مينديز هدفي باريس سان جيرمان.

وينتظر باريس سان جيرمان الفائز من مباراة ريال مدريد ضد أرسنال، بعدما حسم النادي الإنجليزي مباراة الذهاب بنتيجة 3-0.

باريس سان جيرمان تأهل إلى نصف نهائي أبطال أوروبا للمرة الخامسة في تاريخه بعد أعوام: 1995، 2020، 2021، 2024، 2025.

وصف المباراة

بدأ باريس سان جيرمان المباراة بضغط هجومي على مرمى أستون فيلا بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

ونجح أشرف حكيمي في استغلال خطأ إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا في الدقيقة 11.

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وعزز نونو مينديز تقدم باريس سان جيرمان وسجل الهدف الثاني بعد جملة رائعة عند الدقيقة 27.

وقلص يوري تيليمانس النتيجة وسجل الهدف الأول لأستون فيلا عند الدقيقة 34 بعد تسديدة مخادعة.

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ومع بداية الشوط الثاني سدد جون ماكين كرة صاروخية سكنت الشباك ليعدل النتيجة في الدقيقة 55.

وبعد 3 دقائق فقط انطلق ماركوس راشفورد من الجهة اليمنى وأرسل عرضية حولها إزري كونسا في شباك باريس سان جيرمان في الدقيقة 57.

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وأنقذ دوناروما فرصة هدف محقق بعد ضربة رأسية متقنة من روجر داخل منطقة الجزاء.

وكثف أستون فيلا محاولاته بحثا عن الهدف الرابع لكن دوناروما ودفاع الفريق الباريسي نجحا في الحفاظ على الشباك وخطف بطاقة التأهل لنصف النهائي.