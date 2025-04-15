بيلينجهام: أتمنى أن نضيف أمسية استثنائية أخرى

يثق جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد في قدرات فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة ضد أرسنال.

ويحل أرسنال ضيفا على ريال مدريد في ملعب سنتياجو برنابيو يوم الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري الأبطال بعد الخسارة في الذهاب بثلاثية نظيفة.

وقال بيلينجهام في تصريحات للصحفيين"مواجهة الذهاب كانت إحدى أسوأ النتائج التي يمكننا تصورها، ولسبب ما الجميع يعتقد أن عودتنا أمر محسوم. إنه شعور جيد برأيي".

وأضاف "أعتقد أن هناك ثقة كبيرة بالجودة التي يملكها الفريق، وهذا يعني أنك موجود في ناد لا يشبه أي ناد آخر، وهو الأفضل في العالم، نريد أن نرتقي إلى حجم ما يعتقده الكثيرون، بأننا قادرون على العودة وهذا هو بالتأكيد هدفنا".

وأتم "ريمونتادا؟ لقد سمعت هذه الكلمة ملايين المرات هذا الأسبوع. إنه أمر محفز جدا لنا، إنها أمسية صُنعت من أجل ريال مدريد وأتمنى أن نضيف أمسية استثنائية أخرى".

ويدير طاقم تحكيم فرنسي بقيادة فرانسوا ليتيكسيه مواجهة ريال مدريد أمام أرسنال.

وسبق وأن أدار ليتيكسيه نهائي يورو 2024 بين إسبانيا وإنجلترا والذي انتهى بفوز الماتادورز الإسباني بهدفين مقابل هدف واحد.

وتعتبر تلك هي المواجهة السابعة للحكم الفرنسي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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