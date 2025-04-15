كشف طبي للاعبي منتخب الشباب قبل إعلان قائمة أمم أفريقيا

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 - 21:45

كتب : محمد جمال

منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما

أجرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة محمد أبو العلا ، كشفا طبيا علي جميع اللاعبين المختارين للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما.

وجاء الكشف الطبي للتأكد من سلامتهم وعدم معاناة أى لاعب من أى إصابة قد تؤثر على مشاركته مع الفريق فى البطولة، وذلك قبل ارسال القائمة النهائية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" الخميس المقبل.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية للشباب خلال الفترة من 27 أبريل وحتى 18 مايو.

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وكان من المقرر إقامة البطولة في كوت ديفوار التي اعتذرت عن استضافتها الشهر الماضي.

وأقيمت القرعة في مركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت نتائج القرعة

المجموعة الأولى: مصر – زامبيا – سيراليون - جنوب إفريقيا - تنزانيا.

المجموعة الثانية: نيجيريا – تونس - كينيا – المغرب.

المجموعة الثالثة: السنغال - إفريقيا الوسطى - الكونغو الديمقراطية -غانا.

منتخب مصر للشباب
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