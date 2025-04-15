اسكواش - علي فرج ونوران جوهر يواصلان الدفاع عن اللقب بالتأهل لنصف نهائي الجونة

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 - 21:28

كتب : عبد الرحمن فوزي

علي فرج - اسكواش

واصل الثنائي علي فرج ونوران جوهر حملة الدفاع عن لقب بطولة الجونة الدولية للاسكواش بالتأهل إلى نصف النهائي.

وتقام منافسات بطولة الجونة حتى 18 أبريل الجاري بإجمالي جوائز 380 ألف دولار.

وتغلب علي فرج لاعب وادي دجلة على زميله يوسف سليمان بثلاثة أشواط دون مقابل.

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بينما نجحت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز في التأهل لنصف النهائي بالفوز على الإنجليزية جيورجينا كينيدي بثلاثة أشواط دون مقابل.

وبنفس النتيجة نجحت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة في التأهل بالفوز على زميلتها سلمى هاني.

وتختتم منافسات ربع النهائي غدا الأربعاء بالمواجهات المصرية التالية:

نور الشربيني × أمينة عرفي (6:30 مساء)

مصطفى عسل × يوسف إبراهيم (7:15 مساء)

محمد زكريا × النيوزلاندية بول كول (8:45 مساء)

وتعتبر بطولة الجونة إحدى البطولات الكبرى خلال موسم رجال وسيدات الاسكواش.

وتختتم منافسات ربع النهائي غدا الأربعاء.

أما نصف النهائي فيوم الخميس وتختتم المباريات بإقامة النهائي مساء الجمعة.

ويدافع الثنائي علي فرج لاعب وادي دجلة ونوران جوهر لاعبة بالم هيلز عن اللقب بعد التتويج بآخر نسختين.

وحقق علي فرج اللقب 3 مرات من قبل ليعادل رقم رامي عاشور بطل مصر السابق.

بينما نوران جوهر حقق اللقب مرتين بالتساوي مع رنيم الوليلي بطلة مصر السابقة.

اسكواش علي فرج نوران جوهر
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