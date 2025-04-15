انتهت في أبطال أوروبا - دورتموند (3)-(1) برشلونة

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 - 21:00

كتب : FilGoal

جيراسي - دورتموند

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة دورتموند الألماني أمام برشلونة الإسباني في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق الكاتالوني برباعية نظيفة.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من إنتر الإيطالي أمام بايرن ميونيخ الألماني في ربع النهائي الآخر.

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نهاية المباراة بفوز دورتموند 3-1، ولكن يتأهل برشلونة بفضل الفوز ذهابا 4-0.

ق 86: داني أولمو بدلا من ليفاندوفسكي في تبديل رابع لبرشلونة

ف 78: إلغاء الهدف الرابع لـ دورتموند عن طريق براندت بسبب التسلل

ق 76: جوووووول جيراسي يسجل الثالث والهاتريك بعد خطأ أراوخو في إبعاد الكرة ليسددها الغيني قوية في الشباك.

ق 70: تبديلان لبرشلونة بنزول إريك جارسيا وفيران توريس بدلا من لامين يامال وفيرمين لوبيز.

ق 59: تبديل أول لبرشلونة بنزول بيدري بدلا من جافي.

ق 54: جووووول رامي بنسبعيني يسجل بالخطأ في مرماه بعد كرة عرضية من فيرمين لوبيز.

ق 49: جووووووول رامي جيراسي يسجل الهدف الثاني بعد متابعة لرأسية بنسبعيني والملعب يشتعل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدف نظيف.

ق 30: ضربة حرة لدورتموند على حدود منطقة الجزاء لعبها بيير رأسية تصدى لها تشيزني.

ق 25: فيرمين لوبيز ينفرد بالمرمى بعد تمريرة من ليفاندوفسكي ولكن يسددها خارج الشباك، قبل أن يطلق الحكم صافرته لاحتساب التسلل ضد لاعب برشلونة

ق 11: جوووووول جيراسي يسجل الهدف الأول لدورتموند بعد تسديدة الكرة قوية بانينكا في وسط الملعب.

ق 9: ضربة جزاء لصالح دورتموند بعد عرقلة تشيزني لـ باسكال جروس بعد العودة لتقنية الفيديو.

بداية المباراة

برشلونة دورتموند دوري أبطال أوروبا
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