انتهت في أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (2)-(3) أستون فيلا.. تأهل بشق الأنفس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا بدوري أبطال أوروبا.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفا على أستون فيلا بعد قليل ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان 3-1.

لمتابعة مباراة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق88 دوناروما ينقذ فرصة هدف محقق لأستون فيلا

ق58 كونسا يسجل الهدف الثالث لأستون فيلا بعد مجهود رائع من راشفورد

ق53 جون ماكين يسجل الهدف الثاني لنادي أستون فيلا بعد تسديدة صاروخية

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق34 يوري تيليمانس يسجل هدف تقليص الفارق بتسديدة يمينية قوية

ق27 نونو مينديز يسجل الهدف الثاني لباريس سان جيرمان

ق10 أشرف حكيمي يسجل الهدف الأول بعد استغلال خطأ مارتينيز

انطلاق المباراة