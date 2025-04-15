التشكيل - باركولا يعود لهجوم باريس سان جيرمان.. وراشفود يقود أستون فيلا

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 - 20:26

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - أستون فيلا

عاد باركولا لقيادة هجوم باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا بعد غيابه عن مباراة الذهاب.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفا على أستون فيلا بعد قليل ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان 3-1.

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وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: نونو مينديش – ويليان باتشو – ماركينيوس – أشرف حكيمي

الوسط: فابيان رويز – فيتينيا – جواو نيفيز

الهجوم:باركولا - عثمان ديميبلي – خيفيتشيا كفاراستيخيليا

فيما جاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش - إزري كونسا- باو توريس- لوكاس دين.

خط الوسط: أبو بكر كامارا- مكجين- يوري تيليمانس.

خط الهجوم: أمادو أونانا- ماركوس راشفورد - مورجان روجرز.

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان أستون فيلا
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