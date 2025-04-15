أبطال أوروبا - جافي أساسي في تشكيل برشلونة.. و5 تبديلات لدورتموند

يحل برشلونة ضيفا على بروسيا دورتموند في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وحقق الفريق الكاتالوني الفوز ذهابا على أرضه برباعية سجلها رافينيا، ولامين يامال، بالإضافة إلى هدفين سجلهما روبرت ليفاندوفسكي.

وأجرى هانز فليك المدير الفني لبرشلونة 3 تبديلات في التشكيل.

ودفع فليك بـ رونالدو أراوخو، وجيرارد مارتين، وجافي بدلا من إنييجو مارتينيز، وأليخاندرو بالدي، وبيدري.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

جيرارد مارتين - باو كوبارسي - رونالدو أراوخو - جول كوندي

فيرمين لوبيز - جافي - فرينكي دي يونج

رافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي

وعلى مقاعد البدلاء: إنياكي بينيا - دييجو كوتشين - إنييجو مارتينيز - فيران توريس - بيدري - أنسو فاتي - بابلو توري - كريستنسين - باو فيكتور - داني أولمو - إريك - هيكتور فورت

أما نيكو كوفاتش المدير الفني لدورتموند فأجرى 5 تبديلات عن مواجهة الذهاب:

وجاء تشكيل دورتموند كالتالي:

حراسة المرمى: جريجور كوبل

الدفاع: والديمار أنتون - نيكلاس سولي - رامي بنسبعيني

الوسط: يان كوتو - باسكال جروس - فيليكس نميشا - دانيال سفينسون

الهجوم: كريم أديمي - ماكسيميليان بيير - سيرهو جيراسي

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مواجهة إنتر ميلان أمام بايرن ميونيخ الألماني في ربع النهائي الآخر.