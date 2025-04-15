خبر في الجول - استبعاد معلول وعبد الفتاح من قائمة الأهلي لمواجهة صنداونز

استبعد الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي معلول من قائمة الفريق لمواجهة صنداونز.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز في الثالثة من عصر السبت المقبل ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن كولر قرر استبعاد الثنائي علي معلول وخالد عبد الفتاح من قائمة الفريق والرحلة المسافرة إلى جنوب إفريقيا.

وتغادر بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا مساء اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة صنداونز.

ويعاني الأهلي في مركز الظهير الأيسر بعد تعرض الثنائي يحيى عطية الله وكريم الدبيس من الإصابة خلال مواجهة بيراميدز في الدوري.

وحسم فريق الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة على التوالي.

وتغلب الأهلي على الهلال ذهابا وإيابا بنتيجة هدف دون مقابل في المباراتين.

ويصعد الأهلي لملاقاة صنداونز الجنوب إفريقي في المربع الذهبي.

وكان صنداونز قد أقصى الترجي التونسي بعد الفوز ذهابا بهدف دون مقابل والتعادل بدون أهداف في مباراة الإياب.

وتقام مباراة الذهاب يوم السبت في تمام الثالثة عصرا.

ويستضيف صنداونز فريق الأهلي في جنوب إفريقيا بمباراة الذهاب.

بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة أحد في السابعة من مساء الجمعة.

وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.