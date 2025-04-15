سكاي: ليفربول يكثف مفاوضاته لحسم صفقة مهاجم لايبزيج

يكثف ليفربول مفاوضاته مع المهاجم السلوفيني بنيامين سيسكو مهاجم لايبزيج لضمه بداية من الموسم المقبل.

سيسكو الذي مدد عقده مع لايبزيج الصيف الماضي حتى 2029 شارك هذا الموسم في 39 مباراة.

وبحسب سكاي سبورت ألمانيا، فإن ليفربول يتابع سيسكو منذ فترة ويجد أنه الخيار المثالي لتدعيم خط هجومه في الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن تكلفة سيسكو ستكون أقل مقارنة بالخيارات الأخرى على إيزاك مهاجم نيوكاسل، إضافة إلى صغر سنه.

ويبحث ليفربول على مهاجم صريح في ظل تراجع مستوى داروين نونيز هذا الموسم.

ونجح المهاجم السلوفيني البالغ من العمر 21 عاما في تسجيل 19 هدفا وصناعة 6.