يخوض الكلاسيكو بشكل طبيعي.. إيقاف مبابي مباراة وحيدة بعد الطرد المباشر

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 - 19:46

كتب : FilGoal

أرسنال ضد ريال مدريد

يخوض كيليان مبابي مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة بعدما كان مهددا عقب تعرضه للطرد أمام ألافيس في الدوري.

كيليان مبابي

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وطُرد كيليان مبابي لاعب ريال مدريد في الدقيقة 38 بشكل مباشر بعد تدخل عنيف.

وفاز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 31 من الدوري الإسباني.

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وأسفرت عقوبة إيقاف كيليان مبابي مباراة واحدة فقط بعد الطرد أمام ألافيس.

وبذلك يغيب مبابي عن مواجهة أتليتك بلباو في الدوري والمقرر لها يوم 20 أبريل الجاري.

وكان هناك تخوف من إيقاف مبابي لـ 3 مباريات وبالتالي غيابه عن نهائي كأس الملك أمام برشلونة.

ويعتبر مبابي ثاني مهاجم لريال مدريد يحصل على بطاقة حمراء في الشوط الأول خلال مباراة في بطولة الدوري الإسباني في القرن الـ21 بعد رود فان نيستلروي عندما طرد ضد أتليتكو مدريد عام 2008.

وعاد ريال مدريد للانتصارات بعد الخسارة في المباراتين الماضيتين ضد فالنسيا وأرسنال.

وبهذا الفوز وصل ريال مدريد للنقطة 66 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويبتعد بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

وتوقف رصيد ألافيس عند النقطة 30 في المركز الـ17.

مبابي ريال مدريد
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