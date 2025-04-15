هسبورت: فيفا يمنح الوداد مهلة 45 يوما لتسوية قضية بدة قبل إيقاف القيد 3 فترات

أصدرت غرفة فض النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارا ملزما على نادي الوداد بشأن قضية الموريتاني محسن بدة.

وألزمة لجنة النزاعات نادي الوداد بدفع 45 ألف دولار لصالح محسن بدة بعد فسخ تعاقده من طرف واحد.

وكشف موقع هسبورت وفقا لمصادره أن فيفا منح نادي الوداد مهلة 45 يوما من تاريخ الإبلاغ لتسوية قضية محسن بدة.

وحال لم يلتزم نادي الوداد بالقرار ودفع الـ 45 ألف دولار سيتعرض الوداد لإيقاف ثلاث فترات تسجيل متتالية في حال عدم الامتثال.

وكان محسن بدة قد وقع في وقت سابق عقدا رسميا مع الوداد الرياضي، قبل أن تُقدم إدارة النادي على فسخه بشكل منفرد.

مما دفع اللاعب إلى اللجوء إلى "فيفا" لاسترداد حقوقه، قبل أن ينتقل بعدها إلى صفوف الرجاء الرياضي.

‎وكان بدة قد انتقل إلى صفوف الوداد من فريق نواذيبو الموريتاني في الصيف الماضي، وأجرى العديد من الحصص التدريبية تحت قيادة مدرب الفريق الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، قبل أن يتم فسخ عقده من طرف واحد وينضم بعد ذلك إلى الرجاء الرياضي.