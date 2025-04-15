كرة يد - حسم الدوري يقترب.. انتصار سيدات الأهلي على الزمالك في ختام المجمعة الأولى

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 - 19:16

كتب : FilGoal

سيدات الأهلي ضد سيدات الزمالك - كرة يد

اختتمت منافسات الدورة المجمعة الأولى من المرحلة الختامية بمسابقة دوري السيدات المصري لكرة اليد.

وتغلب فريق سيدات الأهلي على الزمالك بنتيجة 27-23 في ختام الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت على صالة الزمالك.

واقترب فريق سيدات الأهلي خطوة جديدة نحو حسم لقب الدوري بعدما أنهى المجمعة الأولى بالعلامة الكامل.

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ورفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة منفردا بينما يتذيل الزمالك الترتيب بـ 3 نقاط.

وتقام المرحلة الختامية من دوري السيدات بمشاركة 4 فرق بعد نهاية المرحلة التمهيدية.

ودخل كل فريق بنقاط حسب ترتيب في الدور الأول إذ بدأ الأهلي المرحلة الختامية بـ 4 نقاط.

ويبتعد الأهلي في الوقت الحالي عن الشمس أقرب منافسيه بـ 5 نقاط قبل انطلاق المجمعة الثانية.

ويستضيف الأهلي منافسات الدورة المجمعة الثانية بداية من يوم الإثنين المقبل.

كرة يد سيدات الأهلي سيدات الزمالك
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