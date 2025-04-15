كرة يد - حسم الدوري يقترب.. انتصار سيدات الأهلي على الزمالك في ختام المجمعة الأولى

اختتمت منافسات الدورة المجمعة الأولى من المرحلة الختامية بمسابقة دوري السيدات المصري لكرة اليد.

وتغلب فريق سيدات الأهلي على الزمالك بنتيجة 27-23 في ختام الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت على صالة الزمالك.

واقترب فريق سيدات الأهلي خطوة جديدة نحو حسم لقب الدوري بعدما أنهى المجمعة الأولى بالعلامة الكامل.

ورفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة منفردا بينما يتذيل الزمالك الترتيب بـ 3 نقاط.

وتقام المرحلة الختامية من دوري السيدات بمشاركة 4 فرق بعد نهاية المرحلة التمهيدية.

ودخل كل فريق بنقاط حسب ترتيب في الدور الأول إذ بدأ الأهلي المرحلة الختامية بـ 4 نقاط.

ويبتعد الأهلي في الوقت الحالي عن الشمس أقرب منافسيه بـ 5 نقاط قبل انطلاق المجمعة الثانية.

ويستضيف الأهلي منافسات الدورة المجمعة الثانية بداية من يوم الإثنين المقبل.