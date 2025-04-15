ميرور: يونايتد يرفض تمديد إعارة أنتوني لبيتيس.. ويضع شرطا للتخلي عنه

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 - 19:12

كتب : FilGoal

أنتوني - ريال بيتيس

يرفض مانشستر يونايتد تمديد إعارة لاعبه البرازيلي أنتوني إلى ريال بيتيس الإسباني.

ويلعب أنتوني في ريال بيتيس حتى نهاية الموسم الحالي معارا من مانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة ميرور الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد رفض عرضا من ريال بيتيس لتمديد إعارته لموسم آخر.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن مانشستر يونايتد أبلغ ريال بيتيس بضرورة التعاقد مع أنتتوني بشكل نهائي في حال رغبتهم الاحتفاظ بخدماته.

وكان مانو فاخاردو المدير الرياضي لـ ريال بيتيس، قد مدح أنتوني مشيرا إلى أن ناديه سيبذل قصارى جهده لضمه نهائيا.

وقال فاخاردو لموقع إستاديو ديبورتيفو: "ضم أنتوني بشكل دائم؟ ما زال الوقت مبكرا، لكننا سنبذل قصارى جهدنا للتعاقد معه عقب انتهاء الإعارة".

وأتم "أشعر بالرضا لأنني جلت أنتوني، لكنه ثمرة العمل الجماعي، بالرغم من أنني المسؤول عن الإدارة الرياضية، إلا أن هناك العديد من الأشخاص المشاركين في هذا القرار".

ولا يوجد بند أحقية الشراء لبيتيس في عقد إعارة اللاعب البالغ من العمر 25 عاما.

وتألق أنتوني كثيرا مع بيتيس وتمكن من المشاركة في 15 مباراة.

وساهم أنتوني في 8 أهداف لفريقه بواقع تسجيله 4 أهداف وصناعته مثلهم.

بينما لعب مع مانشستر يونايتد خلال النصف الأول من الموسم الحالي في 14 مباراة وسجل هدفا دون الصناعة، بواقع لعبه 406 دقيقة.

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