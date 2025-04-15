رابطة الدوري السعودي تعلن جوائز المسابقة عقب نهاية الموسم.. وآلية الاختيار
الثلاثاء، 15 أبريل 2025 - 19:00
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين فئات الجوائز الرسمية للموسم الجاري.
كما كشفت رابطة الدوري السعودي آلية اختيار الفائزين.
وأعلنت رابطة الدوري السعودي جوائز المسابقة عقب نهاية الموسم الجاري كالآتي:
- جائزة أفضل لاعب في الموسم
- أفضل لاعب واعد
- أفضل لاعب سعودي
- أفضل مدرب
- جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري
- القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى
ويشارك في لجنة التصويت كل من:
- مدربو أندية الدوري السعودي
- قادة أندية الدوري السعودي
- رؤساء الأقسام الرياضية بالصحف والبرامج
ومرت 27 جولة من الدوري السعودي حتى الآن، ويتصدر اتحاد جدة المسابقة بـ 65 نقطة بفارق 7 نقاط عن الهلال.
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