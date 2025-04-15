رابطة الدوري السعودي تعلن جوائز المسابقة عقب نهاية الموسم.. وآلية الاختيار

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 - 19:00

كتب : FilGoal

شعار الدوري السعودي

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين فئات الجوائز الرسمية للموسم الجاري.

كما كشفت رابطة الدوري السعودي آلية اختيار الفائزين.

وأعلنت رابطة الدوري السعودي جوائز المسابقة عقب نهاية الموسم الجاري كالآتي:

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- جائزة أفضل لاعب في الموسم

- أفضل لاعب واعد

- أفضل لاعب سعودي

- أفضل مدرب

- جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري

- القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى

ويشارك في لجنة التصويت كل من:

- مدربو أندية الدوري السعودي

- قادة أندية الدوري السعودي

- رؤساء الأقسام الرياضية بالصحف والبرامج

ومرت 27 جولة من الدوري السعودي حتى الآن، ويتصدر اتحاد جدة المسابقة بـ 65 نقطة بفارق 7 نقاط عن الهلال.

الدوري السعودي رابطة الدوري السعودي
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