قائمة سموحة - غياب الهاني سليمان وسالم.. وانضمام ربيعه والسيسي أمام الزمالك

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 - 18:58

كتب : هاني العوضي

الزمالك - سموحة

كشف نادي سموحة عن قائمة الفريق المقرر أن تخوض مواجهة الزمالك في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويستضيف سموحة منافسه الزمالك في تمام الرابعة عصر الأربعاء، على استاد برج العرب.

ويقود سموحة أحمد عبد العزيز المدرب العام، خلفا لأحمد سامي الذي رحل عن منصبه على خلفية تذبذب نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

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وجاءت قائمة سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أشرف - حسين تيمور

خط الدفاع: هشام حافظ - عبد الرحمن عامر - محمد ربيعه - شريف رضا - محمد مصطفى ميدو - بركات حجاج

الوسط: محمود صابر - محمد سعيد مكرونة - دوكو دودو - محمد كوني - عمرو السيسي - أبو بكر ليادي - إسلام جابر - الحبيب أحمد حسن - أشرف مجدي

الهجوم: مصطفى البدري - صامويل أمادي - محمد سعيد زيكا

ويغيب عن الفريق الهاني سليمان، ومحمد سالم.

وضمن فريق بتروجت تأهله كمتصدر للمجموعة برصيد 12 نقطة بعدما نجح في الفوز بمبارياته الأربع.

وتتنافس فرق مودرن سبورت 4 نقاط، والجونة 4 نقاط، والزمالك نقطتان على حجز المقعد الثاني في المجموعة.

فيما فقد سموحة آماله في التأهل وعبور دور المجموعات.

ويلتقي الجونة ومودرن سبورت في نفس توقيت مباراة سموحة والزمالك.

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وفي حالة فوز أحد فريقي مودرن والجونة في مباراتهما يتأهل الفائز تلقائيا كثاني المجموعة خلف بتروجت، دون النظر لنتيجة مباراة الزمالك.

سموحة الزمالك كأس عاصمة مصر كأس العاصمة
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