دوري المحترفين - دجلة يواصل الصدارة بهدفين أمام بترول أسيوط.. وصراع على الوصافة

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 - 18:32

كتب : رضا السنباطي

وادي دجلة

أقيمت اليوم مباريات الجولة 30 لدوري المحترفين، والتي شهدت استمرار وادي دجلة في صدارة الدوري، ومنافسة على المركز الثاني بين المقاولون العرب وأبو قير للأسمدة.

وادي دجلة 2-0 بترول أسيوط

فاز دجلة على بترول أسيوط بهدفين دون رد سجلهما علي حسين وسيف تقا.

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وارتفع رصيد الفريق إلى 66 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد البترول عند 36 نقطة.

أبو قير للأسمدة 1-0 الداخلية

حقق أبو قير للأسمدة فوزًا بهدف وحيد على حساب الداخلية، سجله محمد عصام.

وارتفع رصيد أبو قير إلى 57 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الداخلية عند 33 نقطة.

كهرباء الإسماعيلية 2-1 الترسانة

انتصر كهرباء الإسماعيلية على الترسانة بهدفين مقابل هدف.

ارتفع رصيد الكهرباء إلى 52 نقطةـ،وتوقف رصيد الترسانة عند 39 نقطة.

المنصورة 0-1 المقاولون

فاز المقاولون العرب على مضيفه المنصورة بهدف جواكيم أوجيرا.

وارتفع رصيد ذئاب الجبل إلى 60 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد المنصورة عند 30 نقطة.

طنطا 1-1 وي

تعادل طنطا أمام وي بهدف لكل فريق.

تقدم وي عن طريق محمد شاهين، وتعادل سليمان بابا توندي لفريق وي.

وأهدر ميدو حسام ركلة جزاء لطنطا.

وارتفع رصيد طنطا إلى 31 نقطة، كما وصل رصيد وي إلى 45 نقطة.

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