صحيفة الرياضية: مهاجم الهلال يغيب لمدة 10 أيام بسبب الإصابة في العضلة الخلفية

يغيب عبد الله الحمدان مهاجم فريق الهلال عن المشاركة مع الفريق لمدة قد تصل إلى 10 أيام.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن إصابة عبد الله الحمدان في العضلة الخلفية بعد الفحوص الطبية التي خضع لها.

وأشار التقرير السعودي إلى غياب الحمدان لفترة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام بعد الإصابة.

وأظهرت الفحوصات الطبية إصابة الحمدان بشد من الدرجة الأولى وأن الإصابة ليست بالمقلقة وفترة العلاج والتأهيل لا تتجاوز الـ 10 أيام.

وبذلك يغيب الحمدان عن مواجهة الخليج يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري السعودي.

وأصيب الحمدان خلال مواجهة الهلال أمام الاتفاق في الدمام والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وخاض الحمدان مع الهلال هذا الموسم 26 مباراة بإجمالي 810 دقائق.

وخاض 14 مباراة في الدوري السعودي ونجح في تسجيل أربعة أهداف وصناعة ستة آخرين.