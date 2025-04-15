بمشاركة منتخب 2009.. زد يستضيف النسخة الثانية من بطولة الناشئين بتواجد أندية كبرى

ينظم نادي زد الرياضي النسخة الثانية من بطولة دوري زد الدولية للناشئين تحت 17 سنة، خلال الفترة من 16 إلى 19 أبريل الجاري، على مجمع ملاعب زد بمدينة الشيخ زايد، بمشاركة 6 أندية محلية وأجنبية كبرى.

إذ تشارك أندية كل من: زد، وأستون فيلا الإنجليزي، وهرتا برلين الألماني، وراسينج سانتاندير الأسباني، وأسيك الإيفواري، ومنتخب مصر الوطني 2009.

ويشارك منتخب مصر تحت 17 عاما بقيادة حسين عبد اللطيف في البطولة لمزيد من الاحتكاك.

ويأتي هذا في إطار حرص إدارة نادي زد الرياضي، على تنظيم بطولات رياضية كبرى ليصبح في مقدمة الأندية القادرة على المنافسة في الساحة الدولية، وتأكيدًا على قدرته على استضافة وتنظيم بطولات دولية، وكذلك في ضوء استراتيجية نادي زد، في إعداد أقوى قاعدة ناشئين في مصر، عبر توفير أفضل المدربين المحليين والأجانب وأحدث الأنظمة التدريبية، وكذلك إكساب اللاعبين خبرة الاحتكاك بمدارس كروية متنوعة، من خلال المشاركة في البطولات الكبرى داخل وخارج مصر.

وتقام النسخة الثانية من بطولة زد الدولية للناشئين، بنظام الدوري لمنح الفرصة لكل الفرق المشاركة لمواجهة بعضها لاكتساب الخبرات، ويفوز صاحب أكبر عدد من النقاط بالبطولة، وفي حال التساوي في النقاط يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف الخاص بكل فريق بحيث يتفوق صاحب أعلى فارق أهداف.

وقال سيف زاهر، الرئيس التنفيذي لنادي زد الرياضي، إن النسخة الأولى من بطولة زد الدولية للناشئين حققت نجاحًا واسعًا سواء على مستوى المشاركة من كبرى الأندية المحلية والأجنبية أو على مستوى المنافسة والأداء، حيث أظهرت الفرق المشاركة الحماس للمنافسة للفوز باللقب مما انعكس على مستوى المباريات، وظهور العديد من المواهب وحتى على مستوى زيادة خبرات المدربين، مما شجعنا لتنظيم نسخة جديدة بعدها بأربعة شهور فقط.

وفي نفس السياق قال أحمد عبد الله، المدير التنفيذي لـزد إف سي، إنه لأول مرة في مصر ينظم ويستضيف نادي زد الرياضي بطولتين في خلال شهرين بمشاركة كبرى الأندية المحلية والأفريقية والأوروبية، بهدف تعزيز مكانة زد على الساحة الدولية، باعتباره من أهم الأندية التي تهتم وتطور قاعدة ناشئين قوية في قارة أفريقيا، وفي الوقت نفسه إكساب اللاعبين خبرة المشاركات الدولية؛ لإعداد لاعبين محترفين قادرين على تمثيل المنتخبات الوطنية في البطولات القارية والعالمية.

وتنطلق الجولة الأولى من البطولة يوم 16 أبريل الجاري، بمواجهة زد اف سي مع أستون فيلا، وبعدها يلتقي نادي أسيك مع راسينج سانتاندير، والمباراة الثالثة يواجه هرتا برلين منتخب مصر الوطني 2009.

وفي اليوم الثاني تقام الجولة الثانية بمواجهة زد مع راسينج سانتاندير، ويواجه أسيك، منتخب مصر الوطني 2009، وتختتم الجولة بلقاء أستون فيلا مع هرتا برلين، وتستهل الجولة الثالثة بلقاء راسينج سانتاندير مع منتخب مصر الوطني 2009، وزد اف سي مع هرتا برلين، وأسيك مع أستون فيلا.

وفي اليوم الثالث من بطولة زد الدولية للناشئين، تقام الجولة الرابعة بمواجهة زد مع منتخب مصر الوطني 2009، وأستون فيلا مع راسينج سانتاندير، وهرتا برلين مع أسيك، والجولة الخامسة يوجه أستون فيلا، منتخب مصر الوطني 2009، ويلعب زد أمام أسيك، وهرتا برلين أمام راسينج سانتاندير.