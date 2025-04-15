تقرير: سانتوس يبدأ مفاوضاته مع سامباولي

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 - 18:05

كتب : FilGoal

سامباولي

بدأ نادي سانتوس البرازيلي مفاوضاته مع خورخي سامباولي المدير الفني الأرجنتيني لتولي قيادة الفريق.

نيمار

النادي : سانتوس

سانتوس

وأعلن نادي سانتوس البرازيلي إقالة مدربه البرتغالي بيدرو كايشينيا بسبب سوء النتائج.

الفريق الذي ضم نيمار خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة لم تتحسن نتائجه في الفترة الأخيرة.

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وكشفت شبكة ESPN عن دخول سانتوس في مفاوضات متقدمة مع سامباولي لتولي قيادة الفريق.

وأقيل المدرب البرتغالي بعد خسارة الفريق أمام فلوميننسي بهدف دون مقابل.

وترك كايشينيا الفريق في المركز الـ18 بالدوري البرازيلي برصيد نقطة واحدة عقب مرور 3 جولات.

وعاد نيمار إلى نادي طفولته سانتوس بعد إنهاء عقده مع الهلال السعودي حيث كان يبلغ عقده 130 مليون جنيه أسترليني.

نيمار الهدافي التاريخي للبرازيل ظهر لأول مرة مع سانتوس عام 2009 ونجح في الفوز بكأس ليبرتادوريس عام 2011 ونجح في التسجيل في المباراة النهائية.

وخلال السنوات الأربع التي قضاها مع سانتوس شارك في 225 مباراة في جميع المسابقات وسجل 136 هدفا، و64 تمريرة حاسمة.

ولعب نيمار في صفوف برشلونة قبل الانتقال الكبير إلى باريس سان جيرمان عام 2017.

سانتوس نيمار سامباولي
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