الحزم السعودي يتعاقد مع مدرب منتخب تونس السابق

أتم نادي الحزم السعودي إجراءات التعاقد مع التونسي جلال القادري مدرب منتخب تونس السابق.

وينشط نادي الحزم في دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو).

وأعلن الحزم تعاقده بشكل رسمي مع جلال القادري لتولي تدريبه خلال الفترة المقبلة.

نادي الحزم السعودي يضم بين صفوفه السنغالي إبراهميا نداي لاعب الزمالك السابق.

ويحتل الحزم المركز الثالث في جدول ترتيب دوري يلو السعودي برصيد 50 نقطة.

جلال القادري سبق له تدريب أندية الخليج السعودي والملعب والبنزرتي بالدوري التونسي.

كما قاد منتخب تونس بين عامي 2022-2024، وحقق انتصارا تاريخيا على منتخب فرنسا بهدف وهبي الخزري في كأس العالم 2022.