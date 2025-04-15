طارق سليمان: مدة غياب قندوسي المتوقعة.. ولم نحصل على مكافآت الأولمبياد

كشف طارق سليمان طبيب المنتخب الأولمبي السابق عن تعرض جمال عبد الحميد لاعب الأهلي والزمالك السابق وأحمد نبيل مانجا لنفس إصابة أحمد قندوسي من قبل.

أحمد قندوسي النادي : سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

وتعرض أحمد قندوسي لإصابة مروعة بكسر في الساق خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا أمام فاركو.

وكشف طارق سليمان طبيب المنتخب الأولمبي السابق عبر إذاعة أون سبورت: "قندوسي يحتاج لفترة علاج تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر للعودة إلى الملاعب من جديد".

وأوضح "جمال عبد الحميد تعرض لنفس إصابة قندوسي وعاد بقوة وقاد منتخب مصر في كأس العالم 90".

وشدد سليمان "التطور الطبي والتأهيلي سيعيد قندوسي بقوة للملاعب عكس ما كان يحدث في السابق".

وتابع "أحمد نبيل (مانجا) عاد من نفس الإصابة سابقا وخاض العديد من التجارب مع أندية مختلفة، تأهيل الإصابة في وتر أكيليس أصعب ما يواجه اللاعبين وتقدم السن يؤثر على عودتهم بقوة للملاعب".

وأضاف طبيب المنتخب الأولمبي السابق "الأندية والمنتخبات مطالبة بتوقيع عقوبات مغلظة على اللاعبين الذين لا يرتدون واقي الساق الكامل لتجنب ما حدث مع قندوسي".

أما عن الأولمبياد فقال: "لم نحصل على مكافآت الأولمبياد مع المنتخب الأولمبي رغم إنجاز الحصول على المركز الرابع، والخسارة من المغرب بسداسية لا تعني حرمان الجهاز الفني واللاعبين من مكافآت إنجاز الوصول للمربع الذهبي".

واختتم طارق سليمان تصريحاته "عندما نسأل اتحاد الكرة عن مكافآت الأولمبياد يقولون لنا (مفيش فلوس)".