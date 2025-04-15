مؤتمر أنشيلوتي: لسنا متأكدين من تخطي أرسنال.. ومستقبلي لا يعتمد على النتيجة

أقر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد أنه ليس متأكدا من قدرة فريقه على تخطي غريمه أرسنال.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه أرسنال في المباراة التي ستجمعهما الأربعاء المقبل في إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "نحتاج لتقديم أفضل ما لدينا لنحاول قلب تأخرنا في مباراة معقدة، سنلعب بعقولنا وبقلوبنا وبشجاعة".

وأضاف "لدينا الالتزام والخبرة والجماهير وفريق قوي، ولعب كرة قدم مؤثرة وليست رائعة".

وأكمل "لا أعتقد أن مستقبلي يعتمد على نتيجة مباراة أرسنال".

وتابع "تحدثت مع اللاعبين من الجانب المعنوي وكيفية التعامل مع المباراة، الدافع موجود وأريد من اللاعبين التمتع بالهدوء، لسنا متأكدين من قدرتنا على العودة، ولكن سنبذل قصارى جهدنا".

وتابع "أرسنال ليس فريق الأكثر خبرة، لكن لديه فكرة واضحة جدا في طريقة اللعب دفاعيا وهجوميا".

وأنهى حديثه قائلا: "التسجيل مبكرا ليس حاسما ولكن مهم، عندما تسيطر على المباراة جيدا يمكنك التسجيل في أي لحظة".

وفاز أرسنال على ريال مدريد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في ملعب الإمارات.