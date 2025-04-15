مؤتمر بيلينجهام: أكثر كلمة نرددها داخل غرف خلع الملابس هي "ريمونتادا"

أوضح جود بيلينجهام نجم ريال مدريد أن فريقه يتطلع لتحقيق عودة تاريخية أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا.

ويحل أرسنال ضيفا على ريال مدريد في ملعب سنتياجو برنابيو يوم الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري الأبطال بعد الخسارة في الذهاب بثلاثية نظيفة.

وقال بيلينجهام في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "أكثر كلمة نرددها داخل غرفة خلع الملابس هي (ريمونتادا)".

وأضاف الدولي الإنجليزي "لسبب ما، يعتقد الجميع أننا سنعود. إنه شعور رائع بصراحة، يعني أنك في نادٍ لا مثيل له".

وتابع "لقد ظهرنا بشكل مخيب للآمال في بعض المباريات، لكننا نجد طريقة للفوز في النهاية".

وأكمل "لم نكن دائما الأكثر ركضا، لكننا نعلم أي نتمركز كلاعبين. فريق ريال مدريد لا يركض كدجاجة بلا رأس. الأمر يتعلق بالتوازن بين الركض ومعرفة أين نركض".

وواصل "التوتر في الملعب؟ إنه أمر طبيعي في كرة القدم، من الطبيعي أن تكون عاطفيًا في الملعب وتتحدث بصوت أعلى مع زملائك في الفريق أكثر من زوجتك".

وأتم "لستُ مضطرًا لتوجيه رسالة لجماهير ريال مدريد، فهم يُقدمون أداءً جيدًا بالفعل، والآن علينا أن نكون عند حسن ظنهم".

ويدير طاقم تحكيم فرنسي بقيادة فرانسوا ليتيكسيه مواجهة ريال مدريد أمام أرسنال.

وسبق وأن أدار ليتيكسيه نهائي يورو 2024 بين إسبانيا وإنجلترا والذي انتهى بفوز الماتادورز الإسباني بهدفين مقابل هدف واحد.

وتعتبر تلك هي المواجهة السابعة للحكم الفرنسي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وكانت آخر مباراة أدارها في الدور ثمن النهائي بين برشلونة وبنفيكا وانتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

كما سبق وأن أدار مواجهة ليفربول أمام ريال مدريد في مرحلة المجموعات وانتهت بفوز الريدز بهدفين دون مقابل.

وبشكل عام أدار ليتيكسيه 4 مباريات لريال مدريد من قبل وفاز الملكي في مباراتين منهم مقابل تعادل وهزيمة.

بينما لم يسبق له إدارة أي مباراة لفريق أرسنال.

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