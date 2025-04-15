أبولا: برناردو سيلفا يفكر جديا في العودة لبنفيكا

ذكرت جريدة أبولا البرتغالية أن برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي يُفكر جديا في العودة إلى صفوف ناديه السابق بنفيكا الصيف المقبل.

برناردو سيلفا البالغ من العمر 30 عاما هو أحد المرشحين لمغادرة سيتي عقب نهاية الموسم الجاري.

وأوضح التقرير أن المفاوضات الأولية بين بنفيكا ومانشستر سيتي بدأت بالفعل.

وأضاف التقرير أن إدارة النادي البرتغالي أجرت محادثات مع برناردو بشأن عودته.

ورغم أن الطريق لا يزال طويلاً قبل إتمام الصفقة، إلا أن احتمالية عودته تتزايد، حسب التقرير.

وتدرج برناردو في صفوف بنفيكا قبل الاحتراف في صفوف موناكو عام 2014.

وانتقل الدولي البرتغالي من موناكو إلى مانشستر سيتي في صيف 2017.

وارتدى برناردو سيلفا قميص الفريق السماوي في 396 مباراة وسجل 70 هدفا.

وحقق مع سيتي العديد من البطولات، أبرزها 6 ألقاب دوري إنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا 2023 ولقب كأس العالم للأندية 2023.