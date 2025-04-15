رغم عدم جاهزيته.. نوير يطير مع بايرن لملاقاة إنتر

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 - 16:11

كتب : FilGoal

مانويل نوير - المجر وألمانيا - يورو 2024

سافر المخضرم مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ مع فريقه الذي يواجه إنتر في دوري أبطال أوروبا رغم عدم قدرته على اللعب.

وأوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن بايرن ميونيخ سيفقد خدمات نوير أمام إنتر في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بعدما خسر 1-2 في ألمانيا الأسبوع الماضي.

وغادر نوير إلى ميلانو لدعم الفريق على الرغم من أنه غير متاح للمشاركة بسبب الإصابة.

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وأكد تقرير سكاي أن نوير سيغيب عن اللقاء المرتقب بسبب عدم تعافيه من الإصابة في عضلة السمانة.

كما سيغيب نوير أمام هايدنهايم في الدوري الأسبوع المقبل، على أن يعود أمام ماينز يوم 26 أبريل، حسب التقرير.

بعد فترة التوقف الدولي غاب نوير عن مباراتي سانت باولي وأوجسبورج وبوروسيا دورتموند في الدوري وذهاب ريع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر.

وتعرض نوير للإصابة في مواجهة الفريق البافاري أمام ليفركوزن في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

في غياب نوير حرس الشاب يوناس أوربيج عرين الفريق البافاري.

قبل أسابيع، ذكرت جريدة بيلد أن مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ سيغيب لفترة أكبر من المتوقع بسبب الإصابة.

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