مؤتمر مخيتاريان: سنبدأ مباراة بايرن ميونيخ كما لو كانت النتيجة تعادل دون أهداف

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 - 16:03

كتب : FilGoal

هنريك مخيتاريان - إنتر

صمم هنريك مخيتاريان لاعب إنتر أن فريقه لا يعتمد على انتصاره على بايرن ميونيخ في مباراة الذهاب، بل سيبدأ المباراة والنتيجة دون أهداف لمحاولة تكرار الفوز.

ويستعد إنتر لمواجهة منافسه بايرن ميونيخ في المباراة التي ستجمعهما في إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

وقال اللاعب الأرميني خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "علينا أن نفكر فقط في مباراة بايرن ميونيخ لأنه فريق قوي للغاية".

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وأضاف "فريقي أسسه إنزاجي قبل 4 أعوام وما فعله مهم جدا للفريق وللنادي، صنع مناخا رائعا ونقاتل من أجل أهدافنا".

وأكمل "احتفلنا بطريقة صاخبة؟ في بايرن لهم الحق في قول ما يريدون، نحن نعرف ما فعلناه في مباراة الذهاب، ليس صحيحا أننا احتفلنا، لكن كنا سعداء، لا نريد الاستماع لهذه الأحاديث، فقط نركز على المباراة".

وواصل "نعلم أن هذه النسخة من البطولة قد تكون الأخيرة لبعض لاعبي الفريق، لذا سنبذل قصارى جهدنا للتقدم خطوة للأمام".

وشدد "سعيد للغاية للوصول إلى هذه المرحلة في مسيرتي الكروية، سألعب لمدة عام أو عامين، أشعر بالسعادة في إنتر".

وأنهى حديثه قائلا: "سنبدأ ضد بايرن والنتيجة هي التعادل دون أهداف، رغبتنا في التأهل تعطينا قوة كبيرة في المنافسة على كل شيء، نلعب كل مباراة كما لو كانت الأخيرة لنا".

وفاز النيراتزوري على الفريق البافاري بهدفين مقابل هدف في الذهاب على ملعب أليانز أرينا.

هنريك مخيتاريان إنتر بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
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