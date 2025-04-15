إنزاجي: مفاوضات الهلال؟ سأتحدث عن ذلك عقب نهاية الموسم

رفض سيموني إنزاجي مدرب إنتر الحديث عن مفاوضات نادي الهلال السعودي معه من أجل تولي مسؤولية تدريب الفريق.

وقال إنزاجي في تصريحات نقلتها جريدة اليوم السعودية: "مفاوضات الهلال؟ ليس هذا الوقت المناسب للحديث عن عقدي".

وأضاف "سأتحدث عقب نهاية الموسم فيما يخص ذلك".

ويتولى البرتغالي خورخي جيسوس تدريب الهلال، وأفادت بعض التقارير أنه أحد أبرز المرشحين لتدريب منتخب البرازيل.

وذكرت جريدة لا جازيتا ديلو سبورت أن إنتر توصل لتجديد عقد سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق.

وأوضح التقرير أن إنتر اتفق مع المدرب الإيطالي على تجديد عقده حتى 2028.

وينتهي عقد إنزاجي في 2026 ويحصل حاليا على 6.5 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة أن راتب إنزاجي سيرتفع إلى 7 ملايين يورو.

ويتواجد إنزاجي في إنتر منذ عام 2021 وتوج ببطولة الدوري الإيطالي مرة واحدة ومرتين كأس إيطاليا و3 مرات متتالية كأس السوبر الإيطالي.

ووصل إنتر تحت قيادته إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في 2023 وخسر من مانشستر سيتي بهدف دون رد.

ويعتبر إنزاجي ثاني أقدم مدرب في الدوري الإيطالي حاليا بعد جيانبييرو جاسبريني المدير الفني لأتالانتا.