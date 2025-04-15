مؤتمر إنزاجي: نتائج بايرن ميونيخ في سان سيرو سلبية لنا.. وعلينا نسيان نتيجة الذهاب

حذر سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر فريقه من نتائج بايرن ميونيخ في سان سيرو معقل الفريق الإيطالي.

ويستعد إنتر لمواجهة منافسه بايرن ميونيخ في المباراة التي ستجمعهما في إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "علينا نسيان نتيجة مباراة الذهاب، لكن لا ننسى الأداء الذي قدمناه، نعرف قيمة بايرن ميونيخ الكبيرة جدا، لم نفز إلا بالشوط الأول".

وأضاف "بايرن ميونيخ قوي جدا ليس بسبب الرواتب والميزانية، لكن بسبب الجودة وطريقة لعبه".

وأكمل "اللعب كل 48-72 ساعة ليس بالأمر بالسهل، أتمنى أن يكون دومفريس وزيلينسكي متاحين، واجهنا صعوبات لكنها ليست أعذارا، جميع الفرق تواجه هذه الصعوبات".

وواصل "نتائج بايرن في سان سيرو ليست جيدة بالنسبة لنا، لكن اللاعبون ناضجون، نحترم بايرن كثيرا".

وتابع "نتدرب على ركلات الجزاء بشكل دائم قبل مباريات الأدوار الإقصائية"

وشدد "بايرن ميونيخ وريال مدريد الأقوى في العالم، بايرن لم يخسر على أرضه منذ 4 أعوام".

وفاز النيراتزوري على الفريق البافاري بهدفين مقابل هدف في الذهاب على ملعب أليانز أرينا.