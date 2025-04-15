كورييري ديلو سبورت: صفقة تبادلية محتملة بين ميلان وروما

يدرس ميلان وروما إجراء صفقة تبادلية بينهما في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب كورييري ديلو سبورت، فإن الصفقة التبادلية المحتملة بين روما وميلان هي بتحويل إعارة أليكسيس سالميكرز وتامي أبراهام إلى تعاقد دائم.

ويلعب أبراهام مع ميلان على سبيل الإعارة من روما منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وانتقل أبراهام إلى ميلان مقابل 1.5 مليون يورو.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في 41 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 7 آخرين.

وفي الصيف الماضي انتقل سالميكرس إلى روما معارا.

ولعب الجناح البلجيكي 28 مباراة مع روما خلال الموسم الجاري مسجلا 6 أهداف وصنع 6 آخرين.