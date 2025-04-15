كورييري ديلو سبورت: صفقة تبادلية محتملة بين ميلان وروما
الثلاثاء، 15 أبريل 2025 - 14:21
كتب : FilGoal
يدرس ميلان وروما إجراء صفقة تبادلية بينهما في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وحسب كورييري ديلو سبورت، فإن الصفقة التبادلية المحتملة بين روما وميلان هي بتحويل إعارة أليكسيس سالميكرز وتامي أبراهام إلى تعاقد دائم.
ويلعب أبراهام مع ميلان على سبيل الإعارة من روما منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وانتقل أبراهام إلى ميلان مقابل 1.5 مليون يورو.
وشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في 41 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 7 آخرين.
وفي الصيف الماضي انتقل سالميكرس إلى روما معارا.
ولعب الجناح البلجيكي 28 مباراة مع روما خلال الموسم الجاري مسجلا 6 أهداف وصنع 6 آخرين.
نرشح لكم
مؤتمر مخيتاريان: سنبدأ مباراة بايرن ميونيخ كما لو كانت النتيجة تعادل دون أهداف مؤتمر إنزاجي: نتائج بايرن ميونيخ في سان سيرو سلبية لنا.. وعلينا نسيان نتيجة الذهاب لا جازيتا ديلو سبورت: إنتر يتوصل لاتفاق لتجديد عقد إنزاجي.. وقيمة راتبه مواعيد مباريات الثلاثاء 15 أبريل 2025.. دوري أبطال أوروبا ودوري المحترفين من EA FC إلى الواقع.. مروان سري ينضم لملاك فريق إنجليزي نابولي يعود للانتصارات بالفوز على إمبولي بسهولة موراتا ينفي صلته بقضية المراهنات بالدوري الإيطالي ديمبيلي: سان جيرمان أحد أكثر الفرق التي استمتع باللعب معها