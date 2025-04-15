خبر في الجول - ماركيز مدرب شباب بيراميدز يقود الفريق الأول ضد حرس الحدود
الثلاثاء، 15 أبريل 2025 - 13:22
كتب : رضا السنباطي
يقود البرتغالي تياجو ماركيز المدير الفني لشباب بيراميدز الفريق الأول ضد حرس الحدود.
ويستعد بيراميدز لمواجهة منافسه حرس الحدود في المباراة التي ستجمعهما في ختام دور المجموعات من كأس عاصمة مصر الأربعاء المقبل.
وحسبما علم FilGoal.com فإن مجلس إدارة بيراميدز قرر قيادة ماركيز للفريق الأول ضد حرس الحدود.
ويعاونه فرانشيسكو هينريكيز وإيهاب المصري لاعب المقاولون العرب ومنتخب مصر السابق.
ويعد تواجد الثنائي تياجو وفرانشيسكو في قطاع الناشئين ضمن بروتوكول التعاون بين بنفيكا البرتغالي وبيراميدز
ويحتل بيراميدز المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط.
ويتصدر حرس الحدود المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي الإسماعيلي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.
ويتذيل الاتحاد السكندري المجموعة بدون رصيد من النقاط.
نرشح لكم
تقرير: من 2 إلى 3 مليون دولار.. كاف يدعم الأندية الإفريقية المشاركة في المونديال طارق سليمان: مدة غياب قندوسي المتوقعة.. ولم نحصل على مكافآت الأولمبياد مدعما ببعض لاعبي الفريق الأول.. الاتحاد السكندري يعلن مواجهة الإسماعيلي بالشباب خبر في الجول - زيزو يحرر محضرا ضد الزمالك لعدم الأمان دوري المحترفين - عمر جمال مديرا فنيا لـ لافيينا ميدو: لن نترك 15 لاعبا وبيسيرو من الزمالك.. وهذه خطتنا في فترة الانتقالات مواعيد مباريات الثلاثاء 15 أبريل 2025.. دوري أبطال أوروبا ودوري المحترفين هل يخلفه مؤمن سليمان؟ الاتحاد العراقي يعلن إنهاء التعاقد مع كاساس