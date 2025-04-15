خبر في الجول - ماركيز مدرب شباب بيراميدز يقود الفريق الأول ضد حرس الحدود

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 - 13:22

كتب : رضا السنباطي

بيراميدز ضد الأهلي

يقود البرتغالي تياجو ماركيز المدير الفني لشباب بيراميدز الفريق الأول ضد حرس الحدود.

ويستعد بيراميدز لمواجهة منافسه حرس الحدود في المباراة التي ستجمعهما في ختام دور المجموعات من كأس عاصمة مصر الأربعاء المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مجلس إدارة بيراميدز قرر قيادة ماركيز للفريق الأول ضد حرس الحدود.

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ويعاونه فرانشيسكو هينريكيز وإيهاب المصري لاعب المقاولون العرب ومنتخب مصر السابق.

ويعد تواجد الثنائي تياجو وفرانشيسكو في قطاع الناشئين ضمن بروتوكول التعاون بين بنفيكا البرتغالي وبيراميدز

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط.

ويتصدر حرس الحدود المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي الإسماعيلي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

ويتذيل الاتحاد السكندري المجموعة بدون رصيد من النقاط.

بيراميدز كأس عاصمة مصر حرس الحدود تياجو ماركيز
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