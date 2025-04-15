لا جازيتا ديلو سبورت: إنتر يتوصل لاتفاق لتجديد عقد إنزاجي.. وقيمة راتبه

توصل إنتر لتجديد عقد سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق.

ويستعد إنتر لمواجهة منافسه بايرن ميونيخ في المباراة التي ستجمعهما في إياب دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وحسب لا جازيتا ديلو سبورت فإن إنتر اتفق مع المدرب الإيطالي على تجديد عقده حتى 2028.

وينتهي عقد إنزاجي في 2026 ويحصل حاليا على 6.5 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة أن راتب إنزاجي سيرتفع إلى 7 ملايين يورو.

ويتواجد إنزاجي في إنتر منذ عام 2021 وتوج ببطولة الدوري الإيطالي مرة واحدة ومرتين كأس إيطاليا و3 مرات متتالية كأس السوبر الإيطالي.

ووصل إنتر تحت قيادته إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في 2023 وخسر من مانشستر سيتي بهدف دون رد.

ويعتبر إنزاجي ثاني أقدم مدرب في الدوري الإيطالي حاليا بعد جيانبييرو جاسبريني المدير الفني لأتالانتا.