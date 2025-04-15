إقالة مدرب نيمار في سانتوس

أعلن نادي سانتوس البرازيلي إقالة مدربه البرتغالي بيدرو كايشينيا بسبب سوء النتائج.

الفريق الذي ضم نيمار خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة لم تتحسن نتائجه في الفترة الأخيرة.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن "بيدرو كايشيني أقيل من منصبه، وسيتولى مساعده سيسار سامبايو مسؤولية تدريب الفريق مؤقتا".

وأقيل المدرب بعد خسارة الفريق أمام فلوميننسي بهدف دون مقابل.

وترك كايشينيا الفريق في المركز الـ18 بالدوري البرازيلي برصيد نقطة واحدة عقب مرور 3 جولات.

وعاد نيمار إلى نادي طفولته سانتوس بعد إنهاء عقده مع الهلال السعودي حيث كان يبلغ عقده 130 مليون جنيه أسترليني.

نيمار الهدافي التاريخي للبرازيل ظهر لأول مرة مع سانتوس عام 2009 ونجح في الفوز بكأس ليبرتادوريس عام 2011 ونجح في التسجيل في المباراة النهائية.

وخلال السنوات الأربع التي قضاها مع سانتوس شارك في 225 مباراة في جميع المسابقات وسجل 136 هدفا، و64 تمريرة حاسمة.

ولعب نيمار في صفوف برشلونة قبل الانتقال الكبير إلى باريس سان جيرمان عام 2017.