دوري المحترفين - عمر جمال مديرا فنيا لـ لافيينا

أعلن نادي لافيينا تعيين عمر جمال مديرا فنيا للفريق خلفا لـ أحمد صلاح الذي تقدم باستقالته.

واستقال صلاح من تدريب الفريق عقب التعادل مع سبورتنج دون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 30.

ويتواجد أحمد خيري في الجهاز الفني للفريق كمساعد لعمر جمال.

ويعتبر هذا التغيير الفني هو الخامس للنادي خلال الموسم الجاري، إذ بدأ أحمد صلاح ثم حسين شكري ومصطفى عبده وعاد أحمد صلاح مرة أخرى قبل استقالته وتعيين عمر جمال.

وتعتبر استقالة صلاح هي الرقم 31 في دوري المحترفين منذ بداية الموسم.

وتأتي القائمة على النحو التالي:

1- استقالة رضا العيسوي من المنصورة وتعيين أيمن المزين

2- استقالة محمد حليم من تدريب طنطا وتعيين خالد عيد

3- استقالة أحمد صلاح من تدريب لافيينا وتعيين حسين شكري

4- استقالة جمعة مشهور من الترسانة وتعيين أحمد كشري

5- استقالة أحمد عبد الرؤوف من السكة الحديد مودرن وتعيين أيمن المزين

6- استقالة أيمن المزين من المنصورة وتعيين علاء نوح

7- استقالة أحمد عبد المقصود من منتخب السويس وتعيين علاء منير

8- استقالة عيد مرازيق من تدريب الداخلية وتعيين أمير عزمي مجاهد

9- استقالة إبراهيم صلاح من تدريب بلدية المحلة وتعيين حسام عبد العال

10 - استقالة حسام عبد العال من أسوان وتعيين هيثم الفيل

11- استقالة علاء ابراهيم من ديروط وتعيين البلغاري نانكوف

12- استقالة أمير عزمي مجاهد من الداخلية وتعيين عمر جمال

13- استقالة أحمد العجوز من تدريب القناة وتعيين علاء بدير

14- علاء بدير رحل بعد مباراة مؤقته وتولى عبد الناصر محمد

15- استقالة علاء منير من تدريب منتخب السويس وتعيين أشرف خضر

16- استقالة حسين شكري من تدريب لافيينا وتعيين مصطفى عبده

17- استقالة أحمد كشري من الترسانة وتعيين أحمد عبد المقصود

18- استقالة نانكوف من ديروط ومصطفى مهنا مؤقتا

19- استقالة علاء نوح من المنصورة وتعيين ياسر عبد الواحد

20- أحمد كشري بدلا من مصطفى مهنا المؤقت

21- استقالة خالد عيد من تدريب طنطا وتعيين علاء نوح

22- استقالة عمر جمال من تدريب الداخلية وتعيين أمير عزمي مجاهد

23- استقالة مصطفى عبده من لافيينا وتعيين أحمد صلاح

24- استقالة عمرو أنور من تدريب وي وتعيين أحمد عبد الرؤوف

25- استقالة أحمد عبد الرؤوف من تدريب وي وعودة عمرو أنور

26- استقالة أشرف خضر من تدريب منتخب السويس وتعيين أيمن حسين

27- استقالة أمير عزمي مجاهد من تدريب الداخلية

28- استقالة أيمن حسين من تدريب منتخب السويس وتعيين ميمي فريد

29- استقالة أحمد عبد المقصود من الترسانة وتعيين الدكتور عطية السيد

30- محمد محسن أبو جريشة مديرا فنيا للداخلية خلفا للمؤقت عبدالله الشحات