ميدو: لن نترك 15 لاعبا وبيسيرو من الزمالك.. وهذه خطتنا في فترة الانتقالات

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 - 11:47

كتب : FilGoal

ميدو - عضو لجنة التخطيط بالزمالك

نفى أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط في الزمالك رغبة ناديه في ترك 15 لاعبا بالإضافة لـ جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق، وكشف خطة الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال ميدو في فيديو عبر حسابه على موقع X: "يوجد مخطط لهد نادي الزمالك من قبل الإعلام عقب عودته للمنافسة على بطولة الدوري وهو تغيير الفريق بالكامل في فترة الانتقالات المقبلة".

وأضاف "هذا الخبر الموزع للإعلاميين لقوله بالأمر هو غير حقيقي، لن "نفور" الفريق ولن نتعاقد مع 15 لاعبا ولن نقيل جوزيه بيسيرو".

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وأكمل "إذا انتصرنا في الـ6 مباريات المتبقية في الدوري بنسبة كبيرة سنكون الأبطال".

وواصل "هدفنا في الدوري هو التتويج به أو التأهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا، نحن نؤمن أن الاستقرار هام للغاية لتحقيق أهدافنا".

وكشف "لدينا ثقة كبيرة جدا في بيسيرو وأنه سيستطيع قيادة الفريق في المرحلة المتبقية من الموسم لتحقيق أهدافنا، وكذلك نثق في المجموعة الحالية من اللاعبين".

وأنهى حديثه قائلا: "الزمالك لن يتعاقد بأي شكل من الأشكال مع أكثر من 3-4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، نحن بالفعل نعمل على هذا الملف".

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه سموحة في المباراة التي ستجمعهما في ختام دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر يوم الأربعاء المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد نقطتين، ويسبقه مودرن سبورت والجونة ولكل منهما 4 نقاط، فيما يتذيل سموحة المجموعة بدون رصيد وفقد كل آماله في التأهل.

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