خبر في الجول - عرض عراقي لـ الزمالك لاستعارة لعبة و"دولا" .. وقرار النادي

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 - 11:19

كتب : إبراهيم رمضان

محمد مصطفى لعبة

تلقى نادي الزمالك عرضا من مصافي الشمال العراقي لاستعارة محمد مطصفى "لعبة" ومحمد عادل "دولا" ثنائي فريق الطائرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك تلقى العرض للاستعارة لمدة 10 أيام للمشاركة في نهائيات دوري رجال الكرة الطائرة العراقي.

القرارا حتى الآن هو الموافقة على العرض المقدم.

أخبار متعلقة:
مران الزمالك - مشاركة أحمد حمدي.. وتدريبات منفردة لـ الجفالي استعدادا لسموحة فرص صعبة.. حالات تأهل الزمالك والإسماعيلي والمصري في كأس العاصمة خبر في الجول - ناصر ماهر يعتذر لإدارة الزمالك عما بدر منه خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق لضم محمد شريف

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك الاعتذار عن عدم مشاركة فريق رجال الكرة الطائرة في بطولة إفريقيا.

وتستضيف ليبيا منافسات بطولة إفريقيا للرجال خلال الفترة من 17 إلى 30 أبريل الجاري.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الزمالك قد عقدت اجتماعا مع كارلوس شوانكي المدير الفني لفريق الطائرة من أجل مناقشة مصير المشاركة في بطولة إفريقيا.

وتم الاستقرار عقب نهاية الاجتماع على الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا للرجال.

ويأتي ذلك بسبب تذبذب نتائج الفريق خلال البطولات المحلية هذا الموسم.

إذ خسر الزمالك أمام الأهلي في نهائي كل من السوبر والدوري وكأس مصر على الترتيب.

وكانت بداية الموسم الجاري لطائرة الزمالك مثالية بعد التتويج بلقب البطولة العربية في قطر على حساب الأهلي.

وحقق الزمالك لقب بطولة إفريقيا لرجال الطائرة 5 مرات من قبل آخرها عام 2012.

ومنذ التتويج الأخير وصل الزمالك إلى النهائي مرتين وخسر في 2021 أمام الترجي التونسي وفي 2023 أمام مولودية بوسالم التونسي.

الزمالك محمد مصطفى لعبة محمد عادل دولا كرة طائرة
نرشح لكم
كرة طائرة - للدفاع عن لقبه.. الأهلي يعلن قائمته استعدادا لخوض منافسات إفريقيا في ليبيا كرة طائرة - عقب تتويج الزمالك باللقب.. سيطرة بيضاء على جوائز بطولة إفريقيا للسيدات كرة طائرة - اللقب في ميت عقبة.. الزمالك بطل إفريقيا سيدات للمرة الثالثة بالفوز على الأهلي انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة خبر في الجول - الزمالك يقرر الاعتذار عن عدم المشاركة في إفريقيا لرجال الطائرة كرة طائرة - نهائي إفريقيا للسيدات بين إنجاز تاريخي ولقب غائب منذ 6 سنوات كرة طائرة - نهائي مصري جديد.. سيدات الأهلي يتأهلن لنهائي بطولة إفريقيا كرة طائرة - سيدات الزمالك يتأهلن نهائي بطولة إفريقيا بفوز شاق على الأنابيب الكيني
أخر الأخبار
إنزاجي: كانت هذه الطريقة الوحيدة للتفوق على فريق مثل بايرن ميونيخ 23 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الدوري السعودي - جيسوس يعيد كانسيلو ويستبعد بونو في مواجهة الخليج 28 دقيقة | سعودي في الجول
ساكا: فخور للغاية بهذا الفريق.. وكنت واثقا من قدرتي على التسجيل ضد ريال مدريد 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مولر: بذلنا قصارى جهدنا أمام إنتر.. ولا يهمني ما سيحدث مستقبلا 42 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - للدفاع عن لقبه.. الأهلي يعلن قائمته استعدادا لخوض منافسات إفريقيا في ليبيا 43 دقيقة | رياضات أخرى
أرتيتا: قضيت واحدة من أفضل الليالي في مسيرتي.. ونريد لعب النهائي 50 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك: سنتواصل مع فيفا بشأن قضية بوبيندزا.. واستقدام حكام أجانب لنهائي الكأس محل دراسة ساعة | الدوري المصري
أنشيلوتي: أرسنال استحق الفوز ويجب أن تبقى رؤوسنا مرفوعة.. وننافس على 3 بطولات أخرى ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي 3 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: هذه القرارات الأقرب بعدما بدر من إمام ويورتشيتش