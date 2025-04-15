ناتشو قد يغيب عن مواجهة كريستيانو رونالدو

تضاءلت فرص مشاركة الإسباني ناتشو فيرنانديز مدافع القادسية عن مواجهة النصر بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

ويحل النصر ضيفا على القادسية يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري السعودي.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن ناتشو يعاني من إصابة عضلية تعرّض لها قبل مواجهة الفيحاء الماضية.

وأضاف التقرير أن لاعب ريال مدريد السابق يخضع حاليًا لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف في مقر النادي.

وأوضح التقرير أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني ميتشل جونزاليس لم يحسم موقف اللاعب حتى الآن.

وسيُجرى تقييم نهائي لحالة ناتشو خلال اليومين المقبلين لتحديد مدى قدرته على الحضور أمام رفاق كريستيانو رونالدو.

ومنذ قدوم قائد القادسية من ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي خاض مع فريقه السعودي 30 مباراة في الموسم الجاري.

ويحتل القادسية المرتبة الخامسة في الدوري برصيد 52 نقطة.