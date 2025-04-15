مواعيد مباريات الثلاثاء 15 أبريل 2025.. دوري أبطال أوروبا ودوري المحترفين

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 - 10:38

كتب : FilGoal

داني أولمو لاعب برشلونة أمام دورتموند في دوري الأبطال

يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025 عددا من المباريات في دوري المحترفين المصري بالإضافة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

لمتابعة كافة مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

أخبار متعلقة:
أتليتكو مدريد يضرب بلد الوليد برباعية ويقربه من الهبوط من EA FC إلى الواقع.. مروان سري ينضم لملاك فريق إنجليزي نابولي يعود للانتصارات بالفوز على إمبولي بسهولة موراتا ينفي صلته بقضية المراهنات بالدوري الإيطالي

دوري أبطال أوروبا

يحل باريس سان جيرمان ضيفا على أستون فيلا في ربع نهائي دوري الأبطال في التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1.

فيما يحل برشلونة ضيفا على بوروسيا دورتموند في التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة beIN SPORTS 2.

دوري المحترفين المصري

تقام اليوم الإثنين خمس مباريات ضمن منافسات الجولة 30 بمسابقة دوري المحترفين المصري.

طنطا ضد نادي وي

أبو قير للأسمدة أمام الداخلية

وادي دجلة ضد بترول أسيوط

المنصورة ضد المقاولون العرب

كهرباء الإسماعيلية أمام الترسانة

دوري أبطال أوروبا دوري المحترفين
نرشح لكم
دوري المحترفين - عمر جمال مديرا فنيا لـ لافيينا ميدو: لن نترك 15 لاعبا وبيسيرو من الزمالك.. وهذه خطتنا في فترة الانتقالات هل يخلفه مؤمن سليمان؟ الاتحاد العراقي يعلن إنهاء التعاقد مع كاساس الأهلي: خلافات كولر وشوقي؟ من يملك مصدر المعلومة يكشفه لنا.. ومستجدات المصابين فرص صعبة.. حالات تأهل الزمالك والإسماعيلي والمصري في كأس العاصمة مؤتمر بيسيرو: سنحارب للتمسك بأمل التأهل.. وقد أستعين ببعض الأساسيين أمام سموحة مران الزمالك - مشاركة أحمد حمدي.. وتدريبات منفردة لـ الجفالي استعدادا لسموحة خبر في الجول - ناصر ماهر يعتذر لإدارة الزمالك عما بدر منه
أخر الأخبار
تييري هنري يتحدث عن تحطيم صلاح لرقمه القياسي في الدوري الإنجليزي 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دوري المحترفين - عمر جمال مديرا فنيا لـ لافيينا 10 دقيقة | الكرة المصرية
ميدو: لن نترك 15 لاعبا وبيسيرو من الزمالك.. وهذه خطتنا في فترة الانتقالات 19 دقيقة | الدوري المصري
فيفا يكشف عن إقامة مباراة فاصلة حال تأكد استبعاد ليون من كأس العالم للأندية 29 دقيقة | أمريكا
خبر في الجول - عرض عراقي لـ الزمالك لاستعارة لعبة و"دولا" .. وقرار النادي 47 دقيقة | كرة طائرة
ناتشو قد يغيب عن مواجهة كريستيانو رونالدو ساعة | سعودي في الجول
مواعيد مباريات الثلاثاء 15 أبريل 2025.. دوري أبطال أوروبا ودوري المحترفين ساعة | الكرة المصرية
هل يخلفه مؤمن سليمان؟ الاتحاد العراقي يعلن إنهاء التعاقد مع كاساس 8 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 3 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي 4 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز