مواعيد مباريات الثلاثاء 15 أبريل 2025.. دوري أبطال أوروبا ودوري المحترفين

يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025 عددا من المباريات في دوري المحترفين المصري بالإضافة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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دوري أبطال أوروبا

يحل باريس سان جيرمان ضيفا على أستون فيلا في ربع نهائي دوري الأبطال في التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1.

فيما يحل برشلونة ضيفا على بوروسيا دورتموند في التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة beIN SPORTS 2.

دوري المحترفين المصري

تقام اليوم الإثنين خمس مباريات ضمن منافسات الجولة 30 بمسابقة دوري المحترفين المصري.

طنطا ضد نادي وي

أبو قير للأسمدة أمام الداخلية

وادي دجلة ضد بترول أسيوط

المنصورة ضد المقاولون العرب

كهرباء الإسماعيلية أمام الترسانة