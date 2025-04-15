هل يخلفه مؤمن سليمان؟ الاتحاد العراقي يعلن إنهاء التعاقد مع كاساس

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، إنهاء التعاقد مع خيسوس كاساس المدرب الإسباني لمنتخب العراق الأول رسميا، فهل يخلفه مؤمن سليمان المدرب المصري؟

أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم بيانا رسميا، يعلن فيه إنهاء التعاقد مع خيسوس كاساس جارسيا المدرب الإسباني، ومساعديه من تدريب منتخب العراق الأول.

وعلل البيان سبب إنهاء التعاقد، بإخلالهم الجسيم بالإلزامات التعاقدية بين الطرفين، وذلك استنادا للمادة 14 من لائحة أوضاع اللاعبين الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حسب البيان.

كما كشف البيان عن إخطارهم فيفا بفسخ التعاقد، وذلك حفظا للحقوق القانونية للاتحاد.

مؤشرات سابقة على الانفصال

جاء قرار انفصال الاتحاد العراقي عن كاساس، تصديقا على تكهنات التقارير العراقية في الأسابيع الأخيرة، والتي توقعت انتهاء علاقة الطرفين.

بدأت التكهنات بعد النتيجتين المخيبتين للمنتخب العراقي في مباراتي شهر مارس من تصفيات قارة آسيا لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

أسود الرافدين تعادلوا أولا مع الكويت في مدينة البصرة بهدفين لكل فريق، قبل أن يخسر العراق ضد فلسطين في الجولة التالية على ملعب عمان الدولي في الأردن بهدفين مقابل هدف.

تعثران أضعفا حظوظ العراق في التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم لصالح الأردن، إذ يملك العراق حاليا 12 نقطة في المركز الثالث بترتيب المجموعة الثانية للتصفيات، خلف كوريا الجنوبية المتصدرة برصيد 16 نقطة، والأردن صاحبة المركز الثاني برصيد 13 نقطة، والتي جمعت 4 نقاط في مارس بعد الفوز على فلسطين ثم التعادل مع كوريا الجنوبية.

فرص العراق في التأهل

ويتبقى في المجموعة جولتين لنهاية تلك المرحلة من التصفيات، فيهما يلعب العراق مع كوريا الجنوبية بالبصرة، والأردن مع عمان، ثم يحل العراق ضيفا على الأردن في الجولة الختامية يوم 10 يونيو المقبل.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة في تلك المرحلة إلى كأس العالم 2026 مباشرة، ليمثلون 6 مقاعد آسيوية عن المجموعات الثلاث من أصل 8 مقاعد كاملة ممنوحة لآسيا في تلك النسخة من كأس العالم.

على الجانب الآخر، يتأهل صاحبا المركزين الثالث والرابع عن المجموعات الثلاث إلى المرحلة الرابعة من التصفيات.

وفيها ستقسم الفرق الستة على مجموعتين، وذلك للتنافس على مقعدين آخرين مباشرين مؤهلين إلى كأس العالم، يذهبان إلى متصدري المجموعتين.

وختاما، يلعب ثاني كل مجموعة من مجموعتي المرحلة الرابعة، ملحق أخير في المرحلة الخامسة من التصفيات، يتأهل الفائز فيه إلى ملحق عالمي يتكون من فريق ممثل عن قارة آسيا، وفريق آخر من إفريقيا ومثله عن أمريكا الجنوبية، ومقعد آخر لقارة أوقيانوسيا، بجانب فريقين من قارة أمريكا الشمالية، إذ يلعب المنتخبات الأربعة الأقل تصنيفا مباراتين ذهابا وإيابا، على أن يلعب الفريقان المتأهلان ملحقا نهائيا مع المنتخبين صاحبا التصنيفين الأعلى، ليتأهل فريقان إلى كأس العالم ويكملان عقد المتأهلين الـ48 عن قارات العالم الست.

هل نرى مؤمن سليمان خليفة لـ كاساس؟

يعد مؤمن سليمان المدرب المصري صاحب الشعبية الكبيرة في العراق، أحد أبرز المرشحين لخلافة خيسوس كاساس في تدريب منتخب العراق.

وكشفت العديد من التقارير العراقية، أبرزها قناة الرابعة الرياضية العراقية، خلال الأسابيع الأخيرة، إن سليمان ضمن المرشحين لخلافة كاساس بجانب عدنان حمد المدرب العراقي التاريخي لأسود الرافدين، ووحيد خليلهودزيتش المدرب البوسني السابق للمغرب، والجزائر، واليابان، وكارلوس كيروش، المدرب البرتغالي السابق لمنتخب مصر، ومنتخب إيران.

مؤمن سليمان يقود حاليا نادي الشرطة العراقي منذ منتصف مارس الماضي في ولاية ثالثة مع الكبير العراقي.

المصري صاحب الـ51 عاما قاد الفريق حتى الآن في 4 مباريات بتلك الولاية، فاز في ثلاث منهم وخسر واحدة، ليقود الفريق للارتقاء إلى صدارة دوري نجوم العراق برصيد 56 نقطة، وبفارق نقطتين عن الزوراء صاحب المركز الثاني، وللشرطة مباراة أقل سيخوضها ضد الميناء يوم 17 أبريل الجاري.

مدرب الزمالك السابق كتب تاريخا كبيرا في الكرة العراقية، إذ سبق وتوج بطلا للدوري العراقي مرتين في موسمي 2021/2022 و2023/2024 رفقة الشرطة، بجانب الفوز ببطولة كأس العراق مرتين كذلك موسمي 2022/2023 مع القوة الجوية، و2023/2024 مع الشرطة.

وبجانب تلك البطولات، سبق لـ مؤمن سليمان الفوز ببطولة كأس مصر رفقة نادي الزمالك في موسم 2015/2016، بجانب بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا لنفس الموسم والخسارة في النهائي ضد ماميلودي صنداونز.

وبدأ مؤمن سليمان مسيرته التدريبية في عام 2014 مع فريق النجوم، وذلك بعد 12 عاما من اعتزاله لعب كرة القدم عقب مسيرة كظهير أيسر، مثل فيها أندية الزمالك، ومنتخب السويس، ودي جراخشاب الهولندي، وأفي كريت اليوناني، والاعتزال مع أجيوس نيكولاوس اليوناني سنة 2002.

وبعد النجوم، تولى مؤمن سليمان تدريب فريق الإنتاج الحربي، ثم بيراميدز -الأسيوطي بمسماه القديم- ثم المحطة الأكبر في مسيرته مع الزمالك بين يوليو إلى نوفمبر 2016.

ومن الزمالك، انتقل لتدريب سموحة، ثم مصر للمقاصة، ثم بتروجت، قبل العودة إلى النجوم كآخر نادي مصري يتولى تدريبه.

بعد النجوم، تحول مؤمن سليمان لقيادة منتخب مصر تحت 17 سنة لثمانية أشهر حتى أغسطس 2021، قبل أن يرحل عن مصر ويتجه إلى الشرطة العراقي في ولاية أولى، تبعها محطة في القوة الجوية العراقي أيضا، ومنها إلى ليبيا في 2023 رفقة الاتحاد، ثم العودة إلى الشرطة في ولاية ثانية، قبل أن يعود مجددا إلى ليبيا مع الأهلي بنغازي في محطة لم تطل، ليعود أدراجه إلى محطته الأنجح دائما في الشرطة العراقي بولاية ثالثة.

مؤمن سليمان سبق وعلق على ترشيحه لتدريب العراق بتاريخ 31 مارس الماضي في تصريحات من الملعب بعد قيادته الشرطة للفوز على القوة الجوية برباعية، فقال: "لا أعتقد أن أي مدرب يعيش بالعراق سيرفض ولكن لدي عقد مع نادي الشرطة الذي يعد أحد أسباب اقتناع الناس بي وفي الوقت ذاته، فترشيحي لتدريب العراق يوازي الترشيح لتدريب منتخب مصر.

وأضاف "لدي أصدقاء وأشخاص مثل العائلة هنا في العراق لذلك أنا سعيد بالتواجد هنا لمدة 3 سنوات، ولذلك أشعر أنني ابن البلد وترشيحي لتدريب المنتخب شرف كبير".

ماذا قدم كاساس؟

ويرحل خيسوس كاساس عن العراق بعد مسيرة امتدت منذ سنة 2022 حتى الآن.

الإسباني صاحب الـ51 عاما قاد العراق في 33 مباراة. فاز في 20 مباراة، وتعادل في 4 وخسر 9 مباريات.

مساعد لويس إنريكي السابق في تدريب منتخب إسبانيا وبرشلونة، وشريكه في النجاحات كافة مع الفريق الكتالوني، قاد أسود الرافدين أيضا للتتويج بكأس الخليج عام 2023 في العراق، وذلك في أول تتويج عراقي منذ لقب كأس آسيا عام 2007.