الأهلي: خلافات كولر وشوقي؟ من يملك مصدر المعلومة يكشفه لنا.. ومستجدات المصابين

الإثنين، 14 أبريل 2025 - 23:48

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - محمد شوقي - مارسيل كولر

طالب محمد ثابت المتحدث باسم فريق الكرة في الأهلي بالكشف عن مصدر معلومة تفيد بتواجد خلافات بين مارسيل كولر مدرب الفريق ومحمد شوقي نائب المدير الرياضي للنادي.

وقال ثابت لقناة ناديه: "أشيد بتحية الجماهير في نهاية مباراة بيراميدز للاعبين وهذا الشيء يضع مسؤولية كبيرة على الفريق، اللاعبون شعروا بالمسؤولية بعد هذا الموقف".

وأضاف "حدث اجتماع بين اللاعبين وبعضهم فقط بعد المباراة وصمموا على تعويض الجماهير وإسعادهم".

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وأكمل "إجراءات السفر إلى جنوب إفريقيا جعلتنا نعدل موعد السفر من الأربعاء إلى الثلاثاء، وانتهت أزمة التأشيرات".

وتابع :سيجري الثنائي كريم الدبيس ويحيى عطية الله أشعة بالرنين لمعرفة مدى إصابة، لكن هو خارج مباراة صنداونز".

وواصل "كوكا عاد من الإصابة وأصبح جاهزا وتدرب بشكل طبيعي، وعلي معلول سيتواجد رفقة البعثة".

وأكمل "نتمنى أن يكون طاقم التحكيم على قدر المباراة، نريد حقوقنا فقط".

وشدد "لا توجد أي خلافات بين كولر ومحمد شوقي، وقدر الفريق الكبير أن يتم تصيد له لإيجاد أي مشاكل، هذه الأكاذيب خرجت أيضا وقت تواجد سيد عبد الحفيظ، كل صحفي يجتهد بأنه يملك المعلومة، لكن من يملك المصدر لهذه المعلومات فليكشفه لنا".

وأوضح "اللاعبون والمدير الرياضي ونائب المدير الرياضي يقدرون ويحترمون كولر كثيرا وتوج بكثير من البطولات".

وأنهى حديثه قائلا: "مجلس الإدارة يدعم الجهاز الفني بقيادة كولر وهذا ما يقدمه بشكل دائم".

ويستعد الأهلي لمواجهة ماميلودي صنداونز يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

محمد شوقي مارسيل كولر صنداونز دوري أبطال إفريقيا
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