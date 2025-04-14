أتليتكو مدريد يضرب بلد الوليد برباعية ويقربه من الهبوط

الإثنين، 14 أبريل 2025 - 23:39

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد ضد بلد الوليد

حقق أتليتكو مدريد الفوز على بلد الوليد بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب ميتروبوليتانو بالجولة 31 من الدوري الإسباني.

سجل رباعية أتليتكو مدريد في المباراة كل من خوليان ألفاريز الذي أحرز هدفين وجوليان سيميوني وأليكساندر سورلوث، بينما سجل خافيير سانشيز ومامادو سيلا لبلد الوليد.

الفوز رفع رصيد أتليتكو مدريد عند النقطة 63 في المركز الثالث وبفارق 7 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة، بينما توقف رصيد بلد الوليد عند النقطة 16 في المركز الأخير بفارق 14 نقطة عن مراكز تفادي الهبوط.

أخبار متعلقة:
لمدة 10 سنوات مقبلة.. أتليتكو مدريد يعلن تجديد شراكته مع نايكي +90 للمرة الخامسة.. أتليتكو مدريد يفوز على إشبيلية في الوقت القاتل كلاسيكو في نهائي كأس إسبانيا.. برشلونة يتخطى أتليتكو بهدف توريس تبديل وحيد مقابل 3.. تشكيل أتليتكو مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس إسبانيا

تقدم بلد الوليد بالهدف الأول في الدقيقة 21 من ركلة جزاء سددها سيلا بنجاح في الشباك.

وبعد 4 دقائق حصل أتليتكو مدريد على ركلة جزاء هو الآخر سجلها ألفاريز في وسط المرمى بنجاح ليتعادل لفريقه.

وانتظر سيميوني دقيقتين فقط ليضيف هدف التقدم لأتليتكو مدريد بعد انطلاقة فردية رائعة.

وتعادل بلد الوليد من جديد في الدقيقة 56 من ركلة حرة مباشرة غيرت اتجاهها وسكنت الشباك.

وأعاد ألفاريز أتليتكو مدريد للتقدم من ركلة جزاء جديدة في الدقيقة 71.

وسجل سورلوث الهدف الرابع لأتليتكو مدريد في الدقيقة 79 بمتابعة لتسديدة ألفاريز التي تصدى لها الحارس.

وسيلعب أتليتكو مدريد مباراته المقبلة ضد لاس بالماس يوم السبت 19 أبريل، بينما يلتقي بلد الوليد مع أوساسونا يوم الأحد 20 أبريل.

أتليتكو مدريد بلد الوليد الدوري الإسباني
نرشح لكم
سبورت: فاتي قررة مغادرة برشلونة التشيرينجيتو: شجار بين بيلينجهام وروديجر في تدريب ريال مدريد ريليفو: ميسي سيجدد تعاقده مع إنتر ميامي من أجل كأس العالم.. والعودة لـ برشلونة هل يستمر بالملاعب؟.. رومانو: لوكا مودريتش يقترب من شراء أسهم في سوانزي سيتي الكشف عن الموعد النهائي لكلاسيكو الدور الثاني بين برشلونة وريال مدريد فينيسيوس جونيور: بدأنا التفكير بيوم الأربعاء بالفعل.. وننتظركم في البرنابيو دافيدي أنشيلوتي: مبابي اعتذر بعد الطرد.. والهتافات ضد أسينسيو محبطة ريال مدريد يستعيد توازنه بالفوز على ألافيس في مباراة مثيرة
أخر الأخبار
الأهلي: خلافات كولر وشوقي؟ من يملك مصدر المعلومة يكشفه لنا.. ومستجدات المصابين 46 دقيقة | الكرة المصرية
أتليتكو مدريد يضرب بلد الوليد برباعية ويقربه من الهبوط 54 دقيقة | الدوري الإسباني
من EA FC إلى الواقع.. مروان سري ينضم لملاك فريق إنجليزي ساعة | الكرة الأوروبية
نابولي يعود للانتصارات بالفوز على إمبولي بسهولة ساعة | الكرة الأوروبية
موراتا ينفي صلته بقضية المراهنات بالدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
ديمبيلي: سان جيرمان أحد أكثر الفرق التي استمتع باللعب معها 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر لويس إنريكي: لدينا أفضلية على أستون بسبب مباراة الذهاب ولكن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
سبورت: فاتي قررة مغادرة برشلونة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 3 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز 4 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي