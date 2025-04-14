أتليتكو مدريد يضرب بلد الوليد برباعية ويقربه من الهبوط

حقق أتليتكو مدريد الفوز على بلد الوليد بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب ميتروبوليتانو بالجولة 31 من الدوري الإسباني.

سجل رباعية أتليتكو مدريد في المباراة كل من خوليان ألفاريز الذي أحرز هدفين وجوليان سيميوني وأليكساندر سورلوث، بينما سجل خافيير سانشيز ومامادو سيلا لبلد الوليد.

الفوز رفع رصيد أتليتكو مدريد عند النقطة 63 في المركز الثالث وبفارق 7 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة، بينما توقف رصيد بلد الوليد عند النقطة 16 في المركز الأخير بفارق 14 نقطة عن مراكز تفادي الهبوط.

تقدم بلد الوليد بالهدف الأول في الدقيقة 21 من ركلة جزاء سددها سيلا بنجاح في الشباك.

وبعد 4 دقائق حصل أتليتكو مدريد على ركلة جزاء هو الآخر سجلها ألفاريز في وسط المرمى بنجاح ليتعادل لفريقه.

وانتظر سيميوني دقيقتين فقط ليضيف هدف التقدم لأتليتكو مدريد بعد انطلاقة فردية رائعة.

وتعادل بلد الوليد من جديد في الدقيقة 56 من ركلة حرة مباشرة غيرت اتجاهها وسكنت الشباك.

وأعاد ألفاريز أتليتكو مدريد للتقدم من ركلة جزاء جديدة في الدقيقة 71.

وسجل سورلوث الهدف الرابع لأتليتكو مدريد في الدقيقة 79 بمتابعة لتسديدة ألفاريز التي تصدى لها الحارس.

وسيلعب أتليتكو مدريد مباراته المقبلة ضد لاس بالماس يوم السبت 19 أبريل، بينما يلتقي بلد الوليد مع أوساسونا يوم الأحد 20 أبريل.