من EA FC إلى الواقع.. مروان سري ينضم لملاك فريق إنجليزي

الإثنين، 14 أبريل 2025 - 23:10

كتب : FilGoal

مروان سري وسلمى مشهور بقميص داجينهام

أعلن نادي داجينهام وريبريدج الإنجليزي انضمام صانع المحتوى المصري مروان سري لمجموعة ملاكه.

سري لن يكون المصري الوحيد بالنادي إذ انضمت سلمى مشهور صانعة المحتوى أيضا للنادي في منصف مديرة التطوير والتواصل.

سري كان قد صنع محتوى كامل كمدرب في لعبة EA FC ولكنه الآن يحاول نقل التجربة إلى الواقع ولكن كأحد ملاك النادي وليس كمدرب.

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ويلعب داجينهام بدوري الدرجة الخامسة الإنجليزي ويحتل المركز 21 المؤدي للهبوط برصيد 44 نقطة عقب 42 جولة.

ويبتعد داجينهام عن ويلدستون صاحب المركو 20 غير المؤدي للهبوط بفارق 5 نقاط قبل 4 جولات على نهاية الدوري.

وقال سري في تصريحات لموقع النادي: "كرة القدم هي طريقتي للتواصل مع الناس في حياتي وأنا محظوظ للانضمام لنادي يملك شخصية قوية وأنا هنا لأساهم في شيء يعطي معنى".

وتأسس نادي داجينهام في عام 1992.

وأصبح سري رابع مصري سيتحوذ على ملكية نادي إنجليزي بعد كل من محمد الفايد مع فولام وعاصم علام مع هال سيتي وناصف ساويرس مع أستون فيلا بالإضافة إلى محمد النني والذي يملك أكاديميته الخاصة بإنجلترا.

مروان سري سلمى مشهور داجينهام
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