نابولي يعود للانتصارات بالفوز على إمبولي بسهولة

عاد نابولي مرة أخرى إلى الانتصارات بالفوز على منافسه إمبولي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل سكوت مكتوميناي (2) وروميلو لوكاكو أهداف نابولي.

ويعاني نابولي من عدم استقرار في تحقيق النتائج الإيجابية، إذ يفوز ثم يتعادل ويعود مرة أخرى للانتصار وهكذا.

وتعادل نابولي مع إنتر ثم فاز على فيورنتينا وتعادل مرة أخرى مع فينيتسيا وعاد ليتغلب على ميلان وسقط في التعادل مع بولونيا والآن هزم إمبولي بالترتيب.

ويواصل نابولي مطاردة إنتر في صدارة الدوري، إذ فاز النيراتزوري على كالياري في الجولة ذاتها بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وافتتح مكتوميناي النتيجة في الدقيقة 18 من صناعة لوكاكو في الدقيقة 18.

وضاعف لوكاكو الفارق في الدقيقة 56 من صناعة ماتياس أوليفيرا.

وأنهى مكتوميناي أهداف نابولي في الدقيقة 61 من صناعة لوكاكو.

وبذلك سجل مكتوميناي هدفه السابع في الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي وعادل رقمه مع مانشستر يونايتد عندما أحرز نفس العدد طوال موسم 2023-2024.

وبهذا الفوز وصل نابولي للنقطة 68 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وتوقف رصيد إمبولي عند النقطة 24 في المركز الـ19 أي قبل الأخير وهو أحد مراكز الهبوط.

video:1