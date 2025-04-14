ديمبيلي: سان جيرمان أحد أكثر الفرق التي استمتع باللعب معها

يرى عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان أن باريس سان جيرمان هو أحد الفرق التي استمتع كثيرا باللعب ضمن صفوفها.

عثمان ديمبيلي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

ويستعد سان جيرمان لمواجهة أستون فيلا على ملعب فيلا بارك بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ديمبيلي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الطفرة في مستواي؟ أعتقد أن الأمر يتعلق بمركزي في الملعب، أنا أقرب للمرمى وزملائي يساعدونني كثيرا".

وتابع "لست متأكدا من كوني قائد للمجموعة ولكنني أشعر بالراحة وأشجع زملائي الآخرين وأن أكون بمثابة مثال كما قال المدرب وهذا ما أهدف إليه".

وأضاف "لقد لعبت لعدة فرق جيدة، رين كان جيدا أيضا أتذكر".

وأتم "لا أعرف ما إذا كان باريس سان جيرمان أفضل فريق لعبت له لأنني لعب مع ليونيل ميسي في برشلونة وبالنسبة لي هو الأفضل في التاريخ ولكن باريس أحد أكثر الفرق التي أستمتع بالتواجد بها".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب حديقة الأمراء.