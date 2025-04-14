مؤتمر لويس إنريكي: لدينا أفضلية على أستون بسبب مباراة الذهاب ولكن

حذر لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان فريقه من الثقة المفرطة بعد الفوز في مباراة الذهاب على أستون فيلا.

ويستع باريس سان جيرمان لمواجهة منافسه أستون فيلا في المباراة التي ستجمعهما في إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "هدفنا واضح للغاية وهو الفوز على أستون فيلا، لا توجد ثقة مفرطة من جانبنا".

وأضاف "من دواعي سروري دائما اللعب في ملعب له تاريخ كبير مثل فيلا بارك، لاعبونا معتادون على ذلك، هذا ليس مشكلة بل هو مصدر إلهام".

وأكمل "بالطبع لدينا أفضلية بعد مباراة الذهاب، لكن أصبح من الماضي، علينا إثبات أن لدينا المستوى اللازم للعب في نصف نهائي البطولة".

وأنهى حديثه قائلا: "علينا أن نجد طريقة لإيقافهم، لأن من المرجح أن يضغطون علينا من الأمام".

وفاز باريس سان جيرمان على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب.