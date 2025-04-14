مؤتمر لويس إنريكي: لدينا أفضلية على أستون بسبب مباراة الذهاب ولكن

الإثنين، 14 أبريل 2025 - 21:39

كتب : FilGoal

لويس إنريكي - باريس سان جيرمان

حذر لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان فريقه من الثقة المفرطة بعد الفوز في مباراة الذهاب على أستون فيلا.

ويستع باريس سان جيرمان لمواجهة منافسه أستون فيلا في المباراة التي ستجمعهما في إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "هدفنا واضح للغاية وهو الفوز على أستون فيلا، لا توجد ثقة مفرطة من جانبنا".

أخبار متعلقة:
مؤتمر إيمري: نريد أن نكتب التاريخ لـ أستون فيلا أمام باريس سان جيرمان كرة يد – يحيى خالد يودع أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان سبورت: بتكلفة مليار يورو.. باريس سان جيرمان يستعد لبناء ملعبه الخاص رغم الهدف السعودي.. باريس يتفادى مفاجأة دانكيرك ويتأهل لنهائي كأس فرنسا

وأضاف "من دواعي سروري دائما اللعب في ملعب له تاريخ كبير مثل فيلا بارك، لاعبونا معتادون على ذلك، هذا ليس مشكلة بل هو مصدر إلهام".

وأكمل "بالطبع لدينا أفضلية بعد مباراة الذهاب، لكن أصبح من الماضي، علينا إثبات أن لدينا المستوى اللازم للعب في نصف نهائي البطولة".

وأنهى حديثه قائلا: "علينا أن نجد طريقة لإيقافهم، لأن من المرجح أن يضغطون علينا من الأمام".

وفاز باريس سان جيرمان على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب.

لويس إنريكي باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا أستون فيلا
نرشح لكم
من EA FC إلى الواقع.. مروان سري ينضم لملاك فريق إنجليزي نابولي يعود للانتصارات بالفوز على إمبولي بسهولة موراتا ينفي صلته بقضية المراهنات بالدوري الإيطالي ديمبيلي: سان جيرمان أحد أكثر الفرق التي استمتع باللعب معها سبورت: فاتي قررة مغادرة برشلونة لوكا مودريتش ينضم لملاك سوانزي سيتي مؤتمر كوفاتش: هدفنا الفوز على برشلونة الذي لم يخسر أبدا مؤتمر إيمري: نريد أن نكتب التاريخ لـ أستون فيلا أمام باريس سان جيرمان
أخر الأخبار
الأهلي: خلافات كولر وشوقي؟ من يملك مصدر المعلومة يكشفه لنا.. ومستجدات المصابين 2 ساعة | الكرة المصرية
أتليتكو مدريد يضرب بلد الوليد برباعية ويقربه من الهبوط 3 ساعة | الدوري الإسباني
من EA FC إلى الواقع.. مروان سري ينضم لملاك فريق إنجليزي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
نابولي يعود للانتصارات بالفوز على إمبولي بسهولة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
موراتا ينفي صلته بقضية المراهنات بالدوري الإيطالي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ديمبيلي: سان جيرمان أحد أكثر الفرق التي استمتع باللعب معها 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر لويس إنريكي: لدينا أفضلية على أستون بسبب مباراة الذهاب ولكن 5 ساعة | الكرة الأوروبية
سبورت: فاتي قررة مغادرة برشلونة 5 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 3 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز 4 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي