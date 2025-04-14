سبورت: فاتي قررة مغادرة برشلونة

قرر أنسو فاتي لاعب برشلونة مغادرة ناديه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أنسو فاتي النادي : برشلونة برشلونة

ولا يعتمد هانز فليك المدير الفني للفريق على اللاعب الإسباني كثيرا خلال الموسم الجاري.

وحسب صحيفة سبورت فإن فاتي بعد فترة طويلة من المحاولات للبقاء مع برشلونة، إلا أنه سئم من وضعه في الفريق.

وأفادت الصحيفة أن فاتي قرر مغادرة برشلونة في نهاية الموسم وأخبر وكيله بالبحث له عن ناد آخر في نهاية الموسم.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في 9 مباريات مع الفريق الكتالوني خلال الموسم الحالي في جميع البطولات.

ولعب فاتي بواقع 191 دقيقة.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه بوروسيا دورتموند في المباراة التي ستجمعهما في إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وفاز برشلونة في لقاء الذهاب بأربعة أهداف دون رد.