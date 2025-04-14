لوكا مودريتش ينضم لملاك سوانزي سيتي

أعلن نادي سوانزي سيتي انضمام لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد لمجموعة ملاكه.

وقال مودريتش عبر موقع النادي: "هذه الفرصة رائعة، سوانزي لديه هوية قوية ولديه قاعدة جماهيرية رائعة وطموحات للمنافسة على أعلى مستوى، وأؤمن أنني سأضيف خبرتي لذلك النادي وهدفي دعم النادي على النمو بطريقة إيجابية والمساعدة على بناء مستقبل مشوق".

وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي فإن مودريتش سيصبح مالكا لأسهم الأقلية في نادي سوانزي، وذلك بعد الاتفاق على تفاصيل الصفقة.

وحول مستقبل مودريتش في الملاعب ومسيرته الاحترافية، أشار رومانو إلى أن النجم الكرواتي يريد الاستمرار في الملاعب ومواصلة اللعب مع ريال مدريد كما ذكر في الشهر الماضي.

وذكر رومانو في شهر فبراير الماضي أن ريال مدريد يرى أنه من الممكن تجديد عقد مودريتش لموسم آخر على الأقل.

ولعب مودريتش هذا الموسم 48 مباراة في كافة البطولات سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 7، بواقع 29 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل هدفين وصنع 4، و13 مباراة في دوري أبطال أوروبا صنع خلالهم 3 أهداف.

كما لعب مودريتش مباراة السوبر الأوروبي و4 مباريات في الكأس سجل خلالهم هدفين، ومباراة في السوبر الإسباني.

وانضم مودريتش إلى ريال مدريد في صيف 2012، ليستمر في ريال مدريد 13 عاما.

ولعب مودريتش في مسيرته لأندية دينامو زغرب الكرواتي، وتوتنام هوتسبير الإنجليزي لمدة 4 سنوات قبل الانضمام إلى النادي الملكي