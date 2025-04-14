فرص صعبة.. حالات تأهل الزمالك والإسماعيلي والمصري في كأس العاصمة

تختتم منافسات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) يومي الأربعاء والخميس.

وضمنت فرق بتروجت (المجموعة الأولى)، والبنك الأهلي (المجموعة الثانية)، وإنبي (المجموعة الثالثة)، وحرس الحدود (المجموعة الرابعة) التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتتنافس 8 فرق على 4 مقاعد ليكتمل ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

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وتنص لائحة كأس العاصمة اللجوء للبنود التالية في حالة تساوي ناديين أو أكثر في نفس عدد النقاط في كل مجموعة:

- الفريق الذي حقق أعلى فارق أهداف.

- الفريق الذي سجل أكبر عدد من الأهداف.

- الفريق الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خارج الأرض.

- الفريق الذي حصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء.

- اللجوء للقرعة

المجموعة الأولى:

في المجموعة الأولى حسم بتروجت التأهل كمتصدر للمجموعة بعدما نجح في حصد 12 نقطة بالفوز في المباريات الأربع.

وتتنافس فرق مودرن سبورت 4 نقاط، والجونة 4 نقاط، والزمالك نقطتان على حجز المقعد الثاني في المجموعة.

فيما فقد سموحة آماله في التأهل وعبور دور المجموعات.

ويلتقي في الجولة الأخيرة الزمالك أمام سموحة، فيما يصطدم مودرن بمنافسه الجونة.

فرصة الزمالك

الزمالك يحتاج للفوز أمام سموحة بفارق هدفين، بشرط تعادل مودرن والجونة، ليتأهل الفريق الأبيض كثاني المجموعة.

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فرصتا مودرن والجونة

وفي حالة فوز أحد فريقي مودرن والجونة في مباراتهما يتأهل الفائز تلقائيا كثاني المجموعة خلف بتروجت، دون النظر لنتيجة مباراة الزمالك.

المجموعة الثانية:

فرض البنك الأهلي نفسه كمتصدر للمجموعة بعدما جمع 8 نقاط من فوزين وتعادلين.

وتتنافس فرق سيراميكا كليوباترا 4 نقاط، وغزل المحلة 4 نقاط، والمصري 3 نقاط على حجز المقعد الثاني.

فيما فقد فريق زد (نقطة واحدة) فرصه في عبور دور المجموعات.

ويحل المصري ضيفا على غزل المحلة، فيما يلتقي سيراميكا كليوباترا أمام زد في المرحلة الأخيرة.

ويتساوى فريقا غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا برصيد 4 نقاط، والأهداف المسجلة (4)، فيما يتفوق زعيم الفلاحين بعدما تلقت شباكه 5 أهداف بفارق أهداف (-1)، على منافسه سيراميكا كليوباترا الذي تلقت شباكه 6 أهداف بفارق أهداف (-2).

فرصة المصري

يحتاج المصري للفوز أمام زد بأي نتيجة على حساب غزل المحلة، بشرط تعادل أو خسارة سيراميكا كليوباترا أمام زد.

فرصة غزل المحلة

1- يحتاج غزل المحلة للفوز أو التعادل أمام المصري للتأهل بشرط تعادل أو خسارة سيراميكا كليوباترا أمام زد.

2 - في حالة فوز سيراميكا كليوباترا، وقتها يحتاج المحلة للفوز بنفس نتيجة انتصار سيراميكا أو أكبر منها ليتأهل بفارق الأهداف.

فرصة سيراميكا كليوباترا

1 - يحتاج سيراميكا للفوز أمام زد بشرط تعادل أو خسارة غزل المحلة.

المجموعة الثالثة

ضمن إنبي التأهل بعدما جمع 6 نقاط من فوزين، وتبقى الجولة الأخيرة لحسم صدارته أو وصافته للمجموعة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم فاركو ثالثا برصيد نقطة وحيدة ولديه أمل في احتلال الوصافة، فيما ودع الأهلي البطولة بعد تذيله المجموعة بدون رصيد من خسارتين.

ويلتقي في الجولة الأخيرة فاركو أمام الأهلي يوم الأربعاء، فيما يواجه إنبي نظيره طلائع الجيش يوم الخميس.

طلائع الجيش سجل 4 أهداف واستقبل هدفين بفارق أهداف (+2)، فيما سجل فاركو هدفا واحدا واستقبل هدفين بفارق أهداف (-1).

فرص طلائع الجيش

طلائع الجيش لديه فرص للتأهل قبل خوض الجولة الأخيرة، في حالة تعادل أو خسارة فاركو أمام الأهلي.

حتى في حالة فوز فاركو، فيكفي طلائع الجيش التعادل لاحتلال وصافة المجموعة، أو الفوز أمام إنبي لاقتناص الصدارة.

ويمكن أيضا لطلائع الجيش التأهل في حالة الخسارة أمام إنبي مع فوز فاركو، بشرط بقاء فارق الأهداف في صالح الطلائع.

فرصة فاركو

فاركو لديه أمل واحد صعب في التأهل وهو الفوز أمام الأهلي، وخسار طلائع الجيش أمام إنبي، بشرط أن ينجح الفريق السكندري في تقليص فارق الـ3 أهداف.

المجموعة الرابعة

حالة المجموعة الرابعة تشبه المجموعة الثالثة. يتصدر حرس الحدود المجموعة بـ6 نقاط، وضمن التأهل في انتظار تحديد موقفه من الصدارة أو الوصافة.

ويتنافس بيراميدز (4 نقاط) ، والإسماعيلي (نقطة واحدة) على البطاقة الثانية، فيما ودع الاتحاد البطولة بتواجده في المركز الرابع بدون رصيد بعد خسارتين.

ويلتقي حرس الحدود أمام بيراميدز في الجولة الأخيرة، فيما يستضيف الإسماعيلي منافسه الاتحاد السكندري.

بيراميدز سجل 4 أهداف وتلقى هدفين بفارق أهداف (+2)، فيما سجل الإسماعيلي 3 أهداف وتلقى 4 أهداف بفارق أهداف (-1).

فرص بيراميدز

- بيراميدز يحتاج للفوز للتأهل كمتصدر، وقد يتأهل بيراميدز في حالة التعادل، ولكن في المركز الثاني بالمجموعة.

- قد يتأهل بيراميدز حتى في حالة الخسارة أمام الحرس، بشرط خسارة أو تعادل الإسماعيلي، أو بقاء فارق الأهداف في صالحه.

فرصة الإسماعيلي

- الإسماعيلي يأمل في الفوز أمام الاتحاد بشرط خسارة بيراميدز، وفي الوقت ذاتها تعويض الدراويش لفارق الأهداف مع بيراميدز.